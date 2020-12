Cantado 2020: qué dijo Cinthia Fernández sobre los desafortunados tuits de Migue Granados

En la segunda noche de música de películas en Cantando 2020, Cinthia Fernández y Facundo Magrané eligieron interpretar el tema de La máscara, "Cuban Pete", pero el hecho de que el partenaire estuviera vestido como el protagonista del film y la bailarina como una policía, no terminó de convencer al jurado. Al final del programa, la panelista de Los ángeles de la mañana se refirió alos viejos tuits de Migue Granados que salieron a la luz este martes y que la tenían como blanco de insultos y amenazas.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Facu, te comiste el número, porque te luciste, pero también por el vestuario. Si la protagonista está vestida igual que los bailarines, no se luce. Cinthia baila muy bien, pero no la pude ver, estaban todos mariposeando alrededor. Les voy a subir un punto porque lo que alcancé a ver estuvo muy bien. Una máscara siempre ayuda a liberarse".

"A mí me parece que siendo figura Cinthia, es valorable que lo deje lucir a él. Habla de su humildad. La actitud de los dos estuvo muy bien, pero la parte vocal no. Cinthia desafinó toda la parte que cantó sola. Está bueno que se vuelquen por algo cómico, pero para mí no estuvo tan bueno", agregó Karina "La Princesita" (5).

Oscar Mediavilla (6), a su vez, indicó: "Estuvo bien. Me gustó lo que dijo Nacha: vos, Cinthia, deberías haberte diferenciado. De hecho bailaste mucho... Yo no estoy de acuerdo con el tema de la humildad... Hubo desafinaciones incómodas. De todas maneras, uno tiene que evaluar que él estuvo muy bien".

Por último, la dueña del voto secreto, Moria Casán, expresó: "Cambié el oído: los que para los otros es fatal, para mí es bueno".

Luego, el conductor Ángel De Brito le preguntó a Fernández sobre los viejos y agresivos tuits de Migue Granados dirigidos a ella , que volvieron a salir a la luz este martes. "Es algo que hoy en día no tiene que pasar. Si bien los tuits son viejos, me parece una agresión desmedida desearme la muerte de una manera obsesiva: 'Que te mueras", 'que te pase un camión por encima de la cabeza'... La verdad es que son cosas que no ha lugar. Todos pudimos cometer errores, porque la tele, la vida y el tiempo nos enseñaron un montón de cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el humor, pero en eso me parece que no había que hacer un cambio. Directamente es algo que no debía haber ocurrido en ningún tiempo", comenzó explicando.

Y continuó: "Encima, me pidió disculpas de manera privada y le dije que si el daño lo había hecho en público, las disculpas también debían ser públicas. Y solo cuando lo estábamos 'matando' en La previa del Cantando se dignó a poner un tuit pudiendo disculpas que deja mucho que desear, hablando mal de judíos, de gordos... Una cosa espantosa".

