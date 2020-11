Cantando 2020: Agustín Sierra cantó un tema de Amy Winehouse y Flavio Mendoza le recomendó abrir un parripollo Crédito: Prensa LaFlia

Tras haber dejado fuera de concurso a Lizardo Ponce, uno de los favoritos del público, Agustín Cachete Sierra volvió al escenario de Cantando 2020. "Qué momento, eh. Fue una lástima cruzarnos, porque nos llevamos muy bien. No creíamos que fuera a pasar. Siempre tratamos de tener fe y pensar en positivo. Yo venía de bajarme de Sex, un día antes, y creí que me quedaba también sin el programa", se sinceró el actor.

Consultado por Ángel De Brito y Laurita Fernández por su relación con Cande Molfese, insistió: "No hay ningún romance con Cande. Van a ver fotos de los dos juntos porque somos amigos. No quiero estar con nadie y estoy bien así". Sin embargo, ante la insistencia de los conductores, reveló: "Me ayudó con la canción de esta semana. Me da devoluciones y hacemos videollamadas muy seguido. Con todos los rumores, nos estamos hablando menos. Por ahora no hay nada, es una amiga".

Tras escucharlo cantar junto a su compañera, Inbal Comedi, "Rehab", el tema de Amy WInehouse que les tocó en suerte, el primero en dar su devolución fue Flavio Mendoza (3), reemplazo de Nacha Guevara en el jurado. "Yo vi a esta gran cantante en vivo y es terrible comparar. Te transportaba. Agustín, vos repetiste todo el tiempo las dos mismas palabras. La puesta estuvo linda. No estuvo mal. Fue el cuadro de Inbal y vos acompañaste muy poquito. Tendrías que haber tenido un poquito más de letra". Entonces, el actor recordó que él no sabe hablar en inglés, pero la excusa no conformó al coreógrafo: "Sino, hay que poner un parripollo".

Karina "La princesita", dueña del voto secreto, agregó: "Me dan mucha ternura. Inbal da todo siempre, y él termina y festeja. Pero también quiero ser justa con lo que vi. Yo no sentí que Agustín haya afinado. Voy a subir unos puntitos por la onda que le puso".

"Viste cuando uno graba, hay aparatos que se usan para arreglar las voces. Vos, Agustín, tendrías que implantarte uno de esos aparatitos. Tenés muchos seguidores, así que lo podrías conseguir por canje. Inbal canta fenomenalmente bien y Agustín le pone todo. Le falta afinar, pero lo demás lo hace muy bien. Tenés pinta, muchas novias... El tema es que estamos en Cantando 2020 y la gente debería cantar...", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla (4).

Finalmente, Moria Casán (6) indicó: "Esta pareja me gusta. Él tiene algo que no se parece a nadie: tiene confianza en sí mismo pero no se la cree. Al principio, me hizo mal al oído, pero cuando empezaste a actuar te entendí todo lo que dijiste. No tenés el prejuicio del papelón. En este contexto, hay que ser uno más que nunca. No me pareció tan terrible".

