En su debut en el Cantando 2020, la pareja conformada por Agustina Agazzani y Facundo Mazzei despertó elogios en el jurado, pero hubo algunas polémicas vinculadas a la vida romántica de la actriz. Luego de presentar "Torero" de Chayanne, llegó el momento de hablar de la vida privada y allí Ángel de Brito le preguntó por su presente amoroso.

Sobre si estaba o no de novia con Martín Baclini, Agustina confesó: "Nos estábamos conociendo, y nos agarró la cuarentena". Y con respecto a los motivos por los que se bajó del Bailando por supuesto pedido de Cinthia Fernández, ex de Baclini, Agazzani aclaró: "Fueron muchas cosas, me bajé del Bailando porque no me sentía cómoda, no por Cinthia". Por último, también negó estar saliendo con un empresario gastronómico.

En la devolución, Nacha Guevara saludó a Facundo, al que confesó conocer desde hace mucho, y le dijo: "Empezaron peor de lo que terminaron, pero fueron agarrando confianza y terminando más o menos al nivel que tiene que estar. Facu, te esforzás demasiado, sos demasiado autoexigente y eso impide que disfrutes y que nosotros disfrutemos. Cometé errores, no pasa nada, en la equivocación vas a encontrar cosas nuevas" (7). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda opinó que Facu a veces cuando canta "pide permiso", y agregó: "Vos sos cantante y tenés una carrera de cantante, tenés que confiar más en lo que podés dar. Y Agustina, sos hermosa, aprovechá eso que tenés mucho para explotar, y la próxima más confiada de lo que sos, tenés un color puro en la voz" (7).

En su turno, Pepe Cibrián Campoy aseguró: "Agustina como modelo es una gran cantante. Facundo vos sos una tromba, dejás el alma en el escenario, tu personalidad es avasallante" (7). Por último, Moria Casán comenzó su devolución, pero a los instantes debió interrumpir todo para acomodar su ropa, cuando le hicieron notar que estaba mostrando más de lo debido para la televisión. Muy natural y sin hacerse demasiado problema, "la one" siguió adelante y concluyó: "Facu, estás pasado de amor, por eso quiero que transformes tu incomodidad, porque vos ya tenés cómo pisar, papito. Agustina, vos sos monísima y caes bien a las chicas. Pero falta brillo, hay esfuerzo pero ensayen" (voto secreto).