Cantando 2020: con un clásico de Viuda e hijas de Roque Enroll, Charlotte Caniggia tuvo su "mejor noche" Crédito: Prensa LaFlia

Tras haber sido salvada por el jurado en el último duelo, Charlotte Caniggia regresó al escenario de Cantando 2020. En esta ocasión, la heredera de Mariana Nannis debió enfrentar el desafío que le planteó el azar: interpretar "Lollipop", de Viuda e hijas de Roque Enroll.

Charlote decidió acompañar su presentación con un look y una puesta con estética infantil. Sin embargo, contó que no está en sus planes incursionar en la conducción de programas para chicos: "No tengo paciencia. No me veo mamá, recién a los 40. Quiero vivir la vida, conocer el mundo, ir a fiestas. Por suerte Roberto no me pide un niño. Es muy caballero".

Luego de escucharla cantar junto a su compañero, Cristian Sergio, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "¡Qué lindo! ¡Qué fresco! ¡Tan bien puesto! Te quedó muy bien el tema. Estuviste más afinada, mucho mejor. Jugaron lindo. Me encantó", expresó la artista.

Después, llegó el turno de la dueña del voto secreto, Karina "La Princesita": "Me gustó la idea y les quedó muy linda la canción. Quién se lleva todos los aplausos es el coach, Mariano, que logró que defendieran así un tema que a Charlotte no le gustaba. Bien Charlotte, que cantaste toda la canción entera. Hubo muy pequeñas desafinaciones".

"Chicos, lo hicieron mejor que otras veces. Empezaron a aprender a defender los trapos. Se escuchó mejor. Te refinaste, Charlotte, y salió bastante mejor que lo habitual", expresó Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán (10) indicó: "Me encantó. Charlotte estuvo determinada. Va largando la mochilita y tiene otra actitud corporal. Después, me gustó que siguió la coreo sin mirar dónde tenía que sentarse. Parecían un dibujo animado los dos. Estuvo muy bien la puesta. Es la primera vez que todo entona. Es la mejor noche de Charlotte, lejos. No hubo fallas grandes. Me gustó mucho".

