Esmeralda Mitre y un jugadísimo registro vocal. Crédito: JORGE LUENGO / LAFLIA

19 de septiembre de 2020 • 00:42

Cada aparición de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 divierte al jurado y seduce a la platea. Y ella, que lo sabe perfectamente, se las arregla para proponer situaciones por fuera del certamen que terminan convirtiéndose en un show aparte.

Los días de sentencia se caracterizan por ser los menos atractivos del programa, no porque no se genere suspenso -aunque es cierto la falta de un tercio de los concursantes en el estudio por cuestiones pandémicas arruinen "la gracia" del voto secreto-, sino porque la dinámica ya está remanida. Además falta Marcelo Tinelli para aportarle ese plus tan necesario.

El viernes fue uno de esos, que terminó con otro color gracias a un curioso desafío que Mitre les propuso a sus rivales. Todo comenzó cuando le pidieron recrear "el grito ese" (al decir de Ángel de Brito) que en realidad se llama Whistle Tone, una facultad que recientemente llegó a los oídos populares a través de la cantante Ariana Grande, incluso Esmeralda reveló en la pista que el club de fans de la artista estadounidense la mencionó en sus redes.

"¿Quién lo hace, a ver? Quiero hacer una competencia de Whistle Tone con Lauri Fernández, Flor Torrente, Charlotte Caniggia, Laura Novoa y Mica Viciconte. Lo que yo les recomiendo es que traten de ir llegando de a poco, porque no es sencillo". Ni Fernández, ni Torrente convencieron a Esmeralda en sus intentos, el tiempo les jugó a favor a Novoa y Caniggia que ni siquiera lo intentaron; y, contra todo pronóstico, dado que tiene un registro bajo y el Whistle Tone está por encima del falsete, Mica Viciconte sostuvo el tono por varios segundos y llegó al registro pedido.

Sorprendida y a la vez divertida, Esmeralda vio cómo una vez más, su previa proponía un momento diferente en el programa. Instantes después, el voto de Oscar Mediavilla la salvó de la sentencia, así que fue una noche con todo a favor.