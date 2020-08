Cantando 2020: Facundo Mazzei y Agustina Agazzani quisieron "vivir la vida loca" pero les bajaron el pulgar Crédito: Prensa Laflia

7 de agosto de 2020

La tercera pareja en salir a escena en el Cantando 2020, durante la noche del jueves, fue la integrada por Facundo Mazzei y Agustina Agazzani. "Estamos prendidos fuego, con muchas pilas", aseguró el bailarín, antes de brindar una versión de "Living la vida loca", el hit de Ricky Martin.

Luego de escucharlos, Nacha Guevara (4) expresó: "No me gustó. Menos es más. Ese tiene que ser el mantra de Facundo. El día que haga esa síntesis, todo lo que hagas se va a notar mucho más. Sos muy excesivo. Tenés recursos. No hagas acrobacia acá, no hace falta. Ella desafinó mucho".

"Facu está con la energía justa para encarar un show solo, pero se notó la gran diferencia de energía y en lo vocal con Agustina. Quedó ella muy expuesta; por eso no me convenció", sumó Karina, "La Princesita", que les dio un 6.

"Yo prefiero los actores que se sobrepasan, porque es más fácil pedir que bajen y no que suban. Salir al ruedo como un toro salvaje a comerte al torero es muy difícil. Ella desafinó, y entiendo que es muy difícil ir al lado de este tanque, vos sos una especie de gacela que va caminando. No me gustó mucho", agregó Pepito Cibrián, dueño del voto secreto durante esta segunda ronda.

Moria Casán, a su vez, indicó: "Me tuve que poner el barbijo en la oreja porque no podía acreditar lo que escuchaba. Ni siquiera lo compensaste con actitud, Agustina. Parecía que estabas en la cola del supermercado, salvá con el cuerpo lo que no tenés en la garganta. Facu hace lo que puede. De cualquier manera veo el esfuerzo porque están comprometidos con el show".

Luego, Ángel De Brito quiso saber si era cierto que Matías Baclini le regaló un auto a Agustina y luego se lo quitó. Ella no lo negó, y entonces Casán disparó: "¿Baclini te alquiló?". Y la modelo, rápida de reflejos, respondió: "A mí nadie me alquila, porque soy invaluable".