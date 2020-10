Karina La Princesita mantuvo un feroz cruce con la coach Natalia Cociuffo

Karina La Princesita Tejeda protagonizó un incómodo episodio en la noche de este jueves del Cantando 2020 al enfrentarse con la coach de la dupla formada por Ivanna Rossi y Ariel Puchetta, Natalia Cociuffo, a quien acusó de faltarle el respeto.

Luego de que la pareja interpretara en la pista una apasionada versión de la canción "Tan enamorados", de Ricardo Montaner, que Nacha Guevara puntuó inicialmente con un 9, la cantante tropical tomó la palabra y terminó calificando a los concursantes con un 1 por las desavenencias surgidas con su coach.

El cruce fue muy tenso y, la decisión, muy cuestionada, tanto por los concursantes, que participan en reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora, como por el resto del jurado, que subió sus puntuaciones para compensar la baja calificación de su compañera.

El malestar se generó por el contenido de una publicación en redes realizada por Cociuffo apuntando contra Karina, a quien acusó de no dejarlos hablar. En su posteo, que reconoció que realizó de forma "impulsiva", mandaba a estudiar a La Princesita y a "respetar a los profesionales".

Karina le respondió: "La falta de respeto es no aceptar. Mandarme a estudiar me parece una falta de respeto. Sos una irrespetuosa e incoherente", lanzó. "Vos me faltaste el respeto primero, autoritariamente decís cosas", sostuvo la coach.

"No tuviste la valentía de mencionarme. Pedís respeto y llamás imbéciles a mis fans", le reclamó La Princesita, ante lo que recibió como respuesta que la omisión tuvo origen en la intención de no ser agredida por los seguidores de la artista.

"Tengo capturas en las que llamás imbéciles a chicas de 15 años", recalcó Karina sobre supuestos comportamientos de la coach, pero Cociuffo le señaló su supuesto falta de conocimiento técnico en determinadas cuestiones.

"No voy a hacer silencio. Deberías respetar. No voy a rebajarme. A mí me pagan para dar devoluciones. Me pagan para hablar", remarcó Karina. "Vos no tenés derecho a agredir a mi equipo", le recriminó Natalia. Pero La Princesita hizo caso omiso: "Lo lamento en el alma que no te guste", señaló en alusión al 1 con el que puntuó a la pareja. "Qué ética", valoró finalmente Cociuffo.

En medio de la disputa, intervino Ariel Puchetta. "Estoy sorprendido por la pelea y por todo, porque para nosotros también es una falta de respeto. Me parece que no tiene nada que ver que nos pongan un 1 cuando creo que lo hicimos bastante bien. La verdad que me duele realmente. ¿Se juzga siempre al equipo completo?", preguntó el participante.

Su compañera, Ivanna Rossi, opinó en el mismo sentido: "Caímos en la volteada", expresó disgustada. Cuando tocó el turno a Oscar Mediavilla de dar su veredicto respecto a la performance de la pareja, el productor decidió subir su nota para equilibrar el bajo puntaje de Karina y les concedió un 10.

"El día que a Alex le pusiste un 0, el equipo no estaba para un 0 y lo pusiste igual. Entonces tené un poco de empatía conmigo, con lo que me está pasando esta noche", le reprochó Karina a su compañero en el jurado. "¿Te vas a pelear conmigo también?", expresó indiferente al reclamo Mediavilla.

