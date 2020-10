Cantando 2020: el imperdible homenaje a Gilda de Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari

Rocío Quiroz junto a Rodrigo Tapari Crédito: Prensa Laflia

17 de octubre de 2020 • 00:43

Frente a la ausencia de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, los cantantes Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari llegaron para reemplazarlos en el ritmo homenaje. Y sin miedo a recorrer la historia de una de las mayores exponentes de la música nacional, ellos presentaron un sentido homenaje a Gilda.

Al llegar al piso, Rocío confesó que estaba nerviosa, y para romper el hielo Ángel de Brito y Laurita Fernández le pidieron que mostrara sus tatuajes, entre los que se destacaba uno inspirado en Karina "La Princesita" Tejeda. Y dicho eso, ambos se metieron de lleno a interpretar fragmentos del cancionero de Gilda.

Luego de su actuación, Rocío y Rodrigo se mostraron muy conmovidos, y él comentó: "Le vamos a agradecer a los admiradores, esto es muy fuerte. Solo tuvimos un día de ensayo y le dimos con todo. Y estábamos muy nerviosos, sabemos lo que significa Gilda para todos. Y representarla fue una idea de Ángela y Brian, esos grandes cantantes que nos aceptaron para que podamos estar acá".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara dijo que "crearon un momento muy hermoso", y se mostró muy satisfecha con el resultado: "Muy bien armado, muy bien construido. Todo este trabajo de hormiga sirve para construir una emoción, y es lo más difícil de conseguir. Rocío sos muy expresiva, te veo un futuro enorme. Gracias por crear un momento verdadero" (9). En su turno, Karina le aconsejó a Rocío que "le pierda el miedo a las notas altas", y los felicitó por su desempeño (voto secreto).

Por su parte, Oscar Mediavilla aseguró que se vivió "un gran momento", y agregó: "Después de escuchar gente que desafina mucho, uno empieza a escuchar todo desafinado. A mí me da mucho gusto encontrarme con ustedes en esta pista, a la que tanta falta le hace la gente que canta bien" (9).

Por último, Moria Casán dijo que disfrutó de que el homenaje no fuera un golpe bajo, y destacó: "El final me encantó porque eran los latidos de un corazón. No había nada forzado, y los dos son excelentes. Me encantó, vi un gran clima de emoción, pero no de cursilería" (10). Con 28 en total, Rocío y Rodrigo se consagraron, mientras Àngel solo agregó: "Sería una linda pareja para que se quedara".

