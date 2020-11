Cantando 2020: Luisa Albinoni mandó al frente a Carmen Barbieri

Luisa Albinoni se animó a cantar en inglés Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 01:48

Si bien Luisa Albinoni llegó a la pista del Cantando 2020 como reemplazo de Carmen Barbieri, su carisma y conexión con el público la convirtieron en una participante fija. Firme como una de las grandes sorpresas del certamen, se animó a interpretar en inglés "Killing me softly with his song".

Pero antes de cantar, contó -nuevamente- lo defraudada que se sintió al no recibir la invitación de Carmen al estreno de su obra, y sobre eso detalló: "Tenía ganas de ir, pero no hubiera podido porque estaba acá, igual Carmencita me dio las explicaciones del caso. El sábado hablé con ella y tenía una voz rara". En ese momento, opinó qué podía ser lo que escondía Barbieri: "Para mí esta chica tiene algo más. Anda en algún sainete con algún muchachito". Y dicho eso, comenzó su presentación.

Al momento del puntaje, Flavio Mendoza se detuvo en cómo Luisa y su compañero, Lautaro Rodríguez, cantaron en inglés: "Los dos juntos me hicieron un poquito de ruido. Estuvo bien, pero hubo un detalle en la dicción" (7). Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en que hubo un problema con el idioma: "A Lautaro, cuando empezó, no lo sentí seguro, como que faltó la garra y la polenta que sabe tener. No estuvo mal, estuvo bien, pero no me mató" (voto secreto).

Luego, Oscar Mediavilla contó que a él sí le gustó cómo cantó Lautaro, pero sobre Luisa marcó: "Faltó swing en el decir" (6), y Moria Casán concluyó que, a pesar de no haber ensayado demasiado, "estuvieron muy bien" (7).

Conforme a los criterios de Más información