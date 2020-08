Nati Jota de influencer a perfecta desconocida. Crédito: Instagram

Periodista recibida, casi 900 mil seguidores en Twitter, y un camino televisivo en la pantalla de Telefe, ESPN Redes y Bienvenidos a bordo, entre otros programas en los que habitualmente participa. Y sin embargo en la noche del Cantando 2020, Nati Jota (seudónimo de Natalia Jersonsky) pasó de la masividad al anonimato en menos de un minuto.

Fue en momentos en que Lizardo Ponce se preparaba para acometer su segunda performance en la pista liderada por Laurita Fernández y Ángel de Brito. Nati fue a apoyar a otro integrante del sindicato de influencers, y tomó el micrófono alentada por la conductora del ciclo.

Con su habitual espontaneidad, la chica comenzó su catarata de elogios para su amigo: "Siento que se tiene mucho en cuenta la carrera y a veces se le da demasiada importancia lo que se está haciendo en la 'hashtag pista' al momento de cantar. Se pretende que los chicos nuevos se achiquen demasiado solo porque el otro es más grosso. Es demasiado". Las caras del jurado lo decían todo, pero el problema mayor fue cuando destacó que su amigo fue "re afinado. Me gustó más que Laura Novoa".

Nacha Guevara, no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Y cuando tuvo la oportunidad de tomar el micrófono lo primero que dijo fue: "Me gustaría saber quién es esta chica. No la conozco".

A su turno Moria Casán la embarró peor, cuando dijo: "Yo sí la conozco, es la que está en Bendita y antes estuvo en Intrusos", confundiéndola con la panelista Juariu, que participó de ambos programas.

El ninguneo de ambas estrellas a Nati Jota se replicó inmediatamente en las redes, donde muchos mensajes apoyaron los dichos de las jurados o se rieron del tema. Hasta la propia Nati, pasado el mal momento, decidió hacer referencia a un episodio para el olvido.