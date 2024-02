escuchar

En las últimas horas, la separación entre Nicole Denise Cucco -popularmente conocida como Nicki Nicole- y Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido bajo su nombre artístico, “Peso Pluma”, generó gran repercusión en el ambiente, sobre todo porque la ruptura ocurrió luego de que se difundiera un polémico video en el que se lo ve al cantante mexicano acompañado de una mujer que no era precisamente su pareja desde el año pasado. Nati Jota se sumó al escándalo y no dudó en expresar su malestar.

Tras conocerse la infidelidad, la influencer utilizó su cuenta de X, donde tiene 1.1 millones de seguidores, para enviar dos contundentes mensajes. “Tan grotesco todo lo de Peso Pluma con Nicki que juraba que era movida de prensa… dios, fo** y desprolijísimo, peor combinación ever”, escribió.

En otro tuit, se refirió a las veces que el músico presumió a su novia; por ejemplo, el 4 de febrero de este año en los Premios Grammy, evento en el que posaron juntos y radiantes frente a cámara. “Perdón, pero el que te presume mucho mmmmmmmmmmm desconfiá. Y si no te muestra, también desconfiá. Conclusión desconfiá siempre de los varones, no importa lo que hagan”, mencionó.

Al leer sus mensajes, los usuarios no dudaron en expresar su indignación. “Realmente, no podía creer que le dé la cara para andar como si nada sabiendo que lo podían grabar, un fo**”; “Dios, yo también dije debe ser por una canción, no lo puedo creer”; “Eso Trueno no se lo hacía”; “Se sacó un pesito de encima, ella era demasiado para ese coso” y “Con qué cara haces eso imbécil. Es el mismísimo Nicki Nicole”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

El video que prueba la infidelidad de Peso Pluma

El video en cuestión generó, en un comienzo, dudas en las redes sociales, ya que muchos usuarios se preguntaron si era actual o de un tiempo atrás, mucho antes de que el cantante azteca iniciara su relación con la rosarina.

En las imágenes se lo puede ver al joven 24 años luciendo un outfit total black mientras camina de la mano con otra mujer, ¿el detalle revelador? El buzo de la marca Balenciaga.

En este sentido, se compaginaron las fotos y videos que se sacaron Peso Pluma y su colega, Bad Bunny, la noche del Super Bowl. Allí se visualizó que el joven azteca presentó el mismo look, confirmándose que la filmación viral es actual, y fue tomada presuntamente durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero.

Al ver aquellas imágenes, la intérprete de “Plegarias” eliminó todas las fotos que tenía en Instagram con quien era su novio y compartió en sus redes sociales un contundente mensaje con el que dio finalizada su relación. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó.