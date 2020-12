Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez se metió con un clásico de Mercedes Sosa Crédito: Prensa LaFlia

En la noche de Navidad, la maquinaria de Cantando 2020 no se detuvo. Culminando una nueva gala de ritmo libre, de la que participaron las 10 mejores parejas, los primeros en salir al escenario fueron Miguel Angel Rodríguez y Lula Rosenthal. En esta ocasión, decidieron interpretar "Todo cambia", el clásico del chileno Julio Numhauser Navarro que popularizó Mercedes Sosa.

La primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "Bien cantada y bien dicha, y es importante, porque es una letra preciosa. Resistieron la tentación de ir allá arriba, administraron bien la dinámica, estuvieron justo en el equilibrio. Me gustó mucho. Gracias".

A su vez, Flavio Mendoza (9), reemplazante de Karina "La Princesita" en el estrado, consideró: "Si hubiera durado medio segundo más, lloraba. Fue muy hermoso y me gustó mucho, mucho, mucho".

"Cuando llego, escucho a Miguel gritando horas y horas... Ahora, no sé cómo hacés, porque cuando llegás acá no cantás tan mal. Tratá de no gritar tanto antes porque es nocivo. Coincido con Nacha en que estuvieron muy metidos en la canción. La noté a Lula muy sensible. Esta canción es inmensamente hermosa y ustedes le pusieron el color que necesitaba. Trabajaron más con el corazón", agregó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán (10) indicó: "Esta pareja es sangre, sudor y lágrima. Me gustó como lo hicieron. En un momento escuché algo raro en un vibrato de Miguel, pero tuvo mucha emoción, entrega, profesionalismo y show".

