Cantando 2020: el misterioso romance de Lizardo Ponce

Aunque no es uno de los participantes más virtuosos, su conexión con el público lo hace uno de los más populares. Lizardo Ponce sigue adelante en el Cantando 2020, y protagonizó una previa que tuvo mucho que ver con su presente amoroso.

Luego de saludarlo, Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron si había alguien del programa que le gustara. Lizardo se sonrió y respondió: "Medio que no porque no estoy conociendo a nadie. Como que ahora está el barbijo y conectás desde la mirada". Y la sorpresa llegó en ese momento porque, al parecer, la persona en la que Lizardo se fijó forma parte del equipo que se encarga de sanitizar el estudio. El influencer no quiso decir nada más, pero quedó el interrogante en el aire.

Entre risas, Oscar Mediavilla le dijo: "Lizardo, yo podría darte consejos. Vos tenés que ir, hay que cocinar directamente. Patricia cuando me vio, se derritió".

Luego de interpretar "Solo aquí", junto a su compañera Lucía Villar, Nacha Guevara opinó: "Lizardo desafina menos veces, estás más plantado en el piso, estás más expresivo. Pero no entiendo la puesta, eso que van y vienen, no entiendo cuál es el sentido de eso. A Lucía no la sentí cómoda. Hay progreso, pero más o menos" (6). Luego Karina "La Princesita" Tejeda opinó que notó "distinta" a Lucía: "Vos cantás bien, pero hace dos galas que no te siento cómoda. Había cositas, terminaciones como que no estabas segura, pero tenés que confiar más en vos porque cantás bien" (5).

En su turno, Mediavilla señaló: "Hay que domesticar la oreja, para afinar y llegar a la nota como se corresponde. Lizardo, hay momentos en los que cantás bien, pero después te desbarrancás y cantás muy mal. Y Lucía, a vos te veo en otro lugar, antes te veía más firme, y hoy te vi medio perdida. Igual me gusta verlos, y con Lizardo en cualquier momento vamos a tener una sorpresa" (4). Por último, Moria Casán le preguntó a Lucía si algo la tenía distraída, y ella confesó que estaba enamorada de Pablo Turturiello, y que fueron a tomar un café. Muy tentada, Moria dijo entonces que haga algo con Pablo a ver si eso le permitía volver a poner su energía en el canto (voto secreto).

