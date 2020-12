Nacha Guevara bailando frenéticamente en pleno programa. Crédito: Jorge Luengo

La información que circuló durante la última semana decía que Nacha Guevara no estaba nada contenta con el nuevo ritmo que empezó este viernes en el Cantando 2020. Y es que la mujer, artista delicada, sutil y comprometida no estaba para andar puntuando canciones de "carnaval carioca", que no es ni siquiera un género en sí mismo, sino un cúmulo de temas de ritmo fácil y contoneo asegurado. Para colmo, en la primera noche las cosas salieron incluso peor de lo esperado.

Luego de una apertura de pista con Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz brillando con "El meneaíto", y al mejor estilo "Grinch", Nacha les pinchó el globo: "Estoy muy confundida, a mí me dicen 'Carnaval carioca' y aparece él (Rodrigo) hablando en cubano. ¿Esto qué tiene de carioca? A mí me ponen esto y yo espero verlos salir con plumas".

Y es que parece que nadie le había explicado a la jurado que se llama así al momento cúlmine de la fiesta, sea en Brasil o acá, donde manda el ritmo popular y descontracturado. Ángel de Brito dio el tema por saldado a pura ironía: "Ya lo explicamos veinte veces acá, no sé dónde estaban ustedes. Lo explico de nuevo por si se perdió algún programa Nacha, que venían todos los temas de final de fiesta. Lo bautizamos 'Carnaval carioca'. Pueden entrar Las primas, Los Palmeras. A partir de ahora vamos a mandar tutoriales".

Una vez que entendió de qué se trataba -y aunque su voto secreto producto de la confusión, pueda jugarle en contra para la pareja de Tapari y Quiroz-, Guevara se aflojó, comenzó a revolear la matraca y, para el final del programa, luego de cuatro temas, ya estaba bailando frenéticamente en el centro de la pista al ritmo de "El tiburón".

Hay que reconocerle a Nacha el entusiasmo y la entrega al show aun cuando siendo "una señora mayor" (como ella misma se definió) se le escapen algunas denominaciones propias de madrugadas saltando sin parar.