Cachete Sierra no logra zafar de las sentencias.

Y sí, por más facha que tenga las performances de Cachete Sierra en el Cantando 2020 suelen estar de mitad de tabla para abajo. Cuando no son los nervios es la exigencia, y sino una mala elección del repertorio. Sea una excusa u otra, lo cierto es que pasan las galas y vocalmente el actor no repunta.

Ya sin saber qué hacer, en el ritmo libre apostaron por "Anoche soñé contigo" de Kevin Johansen, "supuestamente porque mi voz es parecida a la de él", ensayó una explicación el participante. Y algo de razón tenía, pero lo cierto es que dentro del repertorio del artista, había otras opciones en las que hubiera sido menos evidente el papelón.

"Ay Cachete, ¿qué podemos hacer con vos? -se preguntó Nacha Guevara comenzando a justificar su cinco. Estuvo muy feo, pero siempre digo que tenés un ángel para recibir las críticas que es invalorable, recibís los baldazos de agua fría con una elegancia sincera, no fingís, y eso hace que te hagas querer. Estuvo muy feo pero me dan pena, porque están ahí, como dos pollos mojados".

Karina La Princesita sintió lo mismo: "Pudiendo elegir la canción, ¿por qué eligieron esa? Cuando cantaste solo estuviste todo desafinadito, pero a mí me da pena porque es una pareja que no quiero que se vaya, me gusta verlos. Lo quiero, pobrecito, así que perdón", y después de deshacerse en disculpa le puso un tres.

Ni la voluntad de Oscar Mediavilla con un cuatro, que calificó de "voto generoso", ni Moria Casán con su devolución precedente al puntaje secreto. Cachete Sierra está en la sentencia, y va a tener que remar mucho para llegar a la próxima ronda.