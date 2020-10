El homenaje de Floppy a Cris Morena no emocionó al jurado Crédito: Prensa LaFlia

En una nueva gala del Cantando 2020,Floppy Tesouro eligió homenajear el repertorio de muchas ficciones de Cris Morena. Ángel de Brito le consultó a la modelo y cantante sobre sus inicios en algunos de los títulos de Cris, y ella respondió: "Hice Rebelde Way, Floricienta, yo fui a muchos castings". Y entre lágrimas, confesó que le dedicaba ese homenaje a su papá, al que extraña muchísimo en el marco de la cuarentena.

Ella expresó que la música de Cris Morena la conectaba con sus "primeros pasos" en el medio, y dicho eso interpretó clásicos como "Corazón con agujeritos" o "Jugate conmigo". Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

En la devolución, Nacha Guevara opinó: "Quizá ustedes la pasaron bien, pero puede que haya cosas que no sobrevivan en el tiempo. En otro contexto, en otro programa, en otro horario y para otra edad, puede ser, pero esto envejeció" (6).

Karina "La Princesita" Tejeda también se mostró muy crítica de la performance de Tesouro: "Todos homenaje que es a Cris Morena, y en el que encima aparece Romina Yan, es para emocionarse, pero esto no me emocionó. Me pareció que estuvo bien, no me emocionó" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla aseguró que "todo estuvo bien, la puesta fue muy cara, se vio mucho esfuerzo en el trabajo. Entiendo lo que dice Nacha que quizá es un repertorio más infantil. No tengo nada para decir, estuvo bien, no es lo que yo hubiera elegido" (5).

Floppy le preguntó a Nacha por qué no le había gustado, y ella respondió sin intención de entrar en polémica: "El homenaje no produjo nada. Estuvo hecho correctamente. Coincido con Osar que quizá le elección no fue la más feliz, pero el éxito es hacer la experiencia, y ustedes hicieron la experiencia, eso ya es un éxito". En último lugar, Moria Casán consideró que "le faltó emoción" (7).

