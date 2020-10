Cantando 2020: Nacha Guevara se hartó de los "celos" de Moria Casán

Miguel Angel Certutti y su hija Bianca, volvieron a Cantando 2020 en reemplazo del equipo de Charlotte Caniggia, quien se encuentra aislada luego de haberse contagiado coronavirus. "Charlotte y su representante se comunicaron con nosotros. Le mandamos un beso y esperamos que se recupere", expresó el humorista, antes de brindar una versión de la cortina musical de Son amores, interpretada originalmente por Los auténticos decadentes.

Tras escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "La canción no es una cosa del otro mundo... Es muy murga y está un poquito envejecida. El fuerte de Miguel es la melodía, y no pudo lucirse, pero hizo todo lo que pudo y eso es muy valioso. Bianca es más rítmica y lo llevó mejor. Lo que vale, es que hicieron todo lo que pudieron".

Mientras Guevara dava su devolución, los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández repararon en que Moria Casán no paraba de reírse. Cuando le preguntaron qué le ocurría, la exvedette, tentada, solo atinó a decir que estaba "de acuerdo con lo que dice Clotilde" (el verdadero nombre de Nacha). La artista, entonces, recogió el guante y disparó: "Vos necesitás una hamaca de nuevo en tu vida, eh. Tenés que hamacarte un tiempo. Ella sabe por qué se lo digo". Casán, entonces, explicó: "Para sacarme los celos, una vez le conté que me hamaqué durante 9 horas para sacarme los celos". "Está celosa y se nota, se nota mucho. Pero yo te quiero", cerró Guevara.

Luego del inesperado ida y vuelta, Karina "La Princesita" (7) tomó la palabra, y aunque al principio intentó mediar, se dio cuenta de que no iba a quedar bien parada. "Las amo a las dos, no se enojen conmigo", expresó, y entonces sí, se enfocó en su devolución. "Es lindo verlos haciendo algo distinto a lo que nos venían presentando y tuvieron la energía para hacerlo. Miguel, al principio te equivocaste con la letra y después hubo pequeños fallos, pero ella te supo llevar. Estuvo muy lindo", expresó.

"Este tema nunca se los elegiría como repertorio, porque ustedes cantan muy bien... De todas maneras lo hicieron bien", sumó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de homenaje a las ficciones de eltrece.

Por último, Casán (6) expresó: "Feo. Ellos no tienen la culpa, pero la canción es horrible, muy atrás. No me gustó mucho, pero los podrían haber ayudado un poco más en la elección. Ustedes siempre están siempre bien".

