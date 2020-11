Rodrigo Taparu y Rocío Quiroz se lucieron con "Entre a mi pago sin golpear" Crédito: Prensa LaFlia

24 de noviembre de 2020 • 02:37

Llegó un nuevo ritmo al Cantando 2020 que incluye un ingrediente muy especial. Cuando comenzó la gala, Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron que, a lo largo de toda la semana, los participantes iban a sufrir (o agradecer) la participación de un bolillero, cuya función es la de restar, sumar o dejar intacto el puntaje final. De ese modo, informaron que el azar iba a ser el quinto especialista en lo referido a los puntajes. Y dicho eso, recibieron a Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, los encargados de abrir la velada al ritmo de "Entre a mi pago sin golpear".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara los felicitó, y destacó: "Es un placer escucharlos, acoplan tan bien las dos voces, tienen tanto acuerdo artístico y son tan dúctiles... Ustedes todo lo resuelven. Me gusta mucho lo que hacen. Es una pareja hermosa. Me encantó" (9). Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en los elogios, y le dijo a Rocío que su voz quedaba muy bien en el folklore: "Estuvo excelente. Me gustó" (8).

Por su parte, Oscar Mediavilla expresó: "Los que cantan bien, pueden cantar todos los estilos, y ustedes se le animan al folklore y funcionan muy bien. Me gustó mucho lo que hicieron, son dos grandes de verdad" (voto secreto). En último lugar, Moria Casán marcó lo mucho que se entiende la pareja: "Ustedes tienen química de garganta, y suenan siempre bien. La verdad es que estuvo muy bueno" (8).

Finalmente, llegó el nuevo jurado, que es el bolillero que puede modificar el puntaje. Lo enfrentaron con 25 puntos y el azar les sumó cinco más, lo que los dejó en un total de treinta: un número casi inmejorable.

