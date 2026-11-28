Si algo logró sostener los altos números de ratings de otras épocas fue el fútbol. Como muestra basta recordar los promedios que obtuvo el Mundial FIFA 2026, por encima de los 30 puntos, para convalidar que el público sigue los encuentros deportivos por la televisión abierta. Telefe viene transmitiendo la Copa Conmebol Libertadores y siguió todo el camino de Estudiantes de La Plata hasta la final.

Este sábado tuvo lugar la gran definición entre el Pincha y Palmeiras, en el Estadio Centenario de Montevideo, por el título de la máxima competición continental y Telefe preparó una transmisión especial desde las 15.30 con la previa del encuentro desde el campo de juego que comenzó con un piso de 3,4 puntos y llegó a los 8,9. Estudiantes iba por la quinta copa para situarse como el tercer equipo argentino más ganador de la Libertadores; por delante están Independiente (7) y Boca (6), mientras que el equipo que dirige el Cacique Medina comparte el escalón siguiente con River.

La definición tuvo un duelo apasionante entre dos grandes del continente que buscaron coronar su camino con una nueva conquista. El Pincha se valió de su particular manera de ser para dar batalla al poderoso club brasileño, símbolo del fútbol carioca que se llevó las últimas siete Libertadores e igualó el historial con la Argentina. Este fue más que un partido de fútbol de una final, ya que el equipo vencedor, desempataría entre los dos países que ganaron 25 Libertadores cada uno.

La pelota empezó a rodar pasadas las 17 con un piso de 9 puntos de rating, liderando la franja de la tarde del sábado. El Verdao tuvo dos tiros libres en la puerta del área de Estudiantes. En la jugada previa al segundo, Marcos Rojo perdió el duelo con Ramón Sosa. Si bien el partido no tuvo un dominador claro, el Palmeiras lució un poco más peligroso cada vez que cruzó la mitad de la cancha.

En la jugada más clara del partido, Lucas Evangelista avanzó a puro amague, se llevó a la rastra a Santiago Núñez y tiró el centro. Rojo se llevó por delante la pelota, y quedó en el palo. Durante el primer tiempo, la iniciativa fue del equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, mientras que el conjunto platense esperó, parado para el contragolpe. La marca máxima fue de 11,3 puntos de rating, números poco habituales para un sábado a la tarde.

Entretiempo

En el entretiempo del partido, Telefe presentó a Xuxa como artista exclusiva del canal y confirmó su vuelta a la Argentina, en el marco de su gira de despedida, “El último vuelo de la nave”.

Pasadas las 18.10 arrancó el segundo tiempo con un piso de 10 puntos, liderando la franja. A los seis minutos, Estudiantes marcó mal en defensa y Ramón Sosa, el paraguayo que se había metido sobre la hora en el equipo titular, amagó con una definición de primera, tras una habilitación de cabeza del colombiano Jhon Arias y convirtió el primer gol del partido.

En esta instancia, con más empuje que fútbol, Estudiantes empezó a llenarle el área de centros al equipo brasileño y el rating trepó a los 11,9. Guido Carrillo improvisó una chilena contra todo pronóstico y casi empata el marcador; salvó Carlos Miguel con un manotazo milagroso.

Luego de la pausa de hidratación, llegó Estudiantes cuando Tiago Palacios tiró el centro y cabeceó Edwin Cetré. Salvó, otra vez, Carlos Miguel. Minutos más tarde, Palacios empalmó la pelota como si fuera un delantero y el balón se fue pegado al palo del arco contrario. Finalmente, Palmeiras derrotó a Estudiantes en el Centenario y es el campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez. La marca máxima del partido fue de 13,6 puntos, liderando la franja.

En cuanto al resto de la televisión, solo La familia Ingalls (eltrece) pudo sostener los 3 puntos de rating, en una tarde de mucho calor, donde toda la atención y el encendido se lo llevó la final de la Copa Libertadores.