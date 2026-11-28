Desde su debut, Masterchef Junior se ubicó como el programa más visto de los viernes en la televisión abierta. Vero Lozano se puso al frente de catorce pequeños grandes cocineros que, semana a semana, se enfrentan a diferentes pruebas bajo la atenta mirada de Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, los encargados de evaluar cada desafío. Los participantes ya tuvieron que preparar hamburguesas, pasta, cookies para Halloween, crepes, pechugas de pollo y diferentes proteínas. Y a medida que avanza la competencia los desafíos se complican. Pero no todo es felicidad dentro del ciclo, ya que tal y como está establecido en el formato, seis participantes ya abandonaron el reality.

Este viernes, pasadas las 21.40, el concurso de cocina comenzó con un piso de 6,7 puntos liderando la franja. En esta nueva gala, los jóvenes concursantes se enfrentaron a un gran desafío: crear una receta donde el tomate fuera el gran protagonista. “La gran estrella de esta noche será el tomate, una fruta que nació en América y llegó a Europa de la mano de Colón. En la Argentina está en todos lados y hoy van a tener que preparar un plato que lo tenga de base”, les adelantó Maru Botana.

Los pequeños cocineros tuvieron 45 minutos para preparar el mejor de los platos pero como en Masterchef nada es lo parece, una prueba que iba a ser simple, se volvió una de las más complejas de la competencia. Teo fue uno de los más afectados porque tuvo un accidente dentro de las hornallas más famosas, se le cayó todo el orégano dentro de la preparación. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. Las primeras que presentaron sus platos fueron Zoi, un gazpacho con aceite verde por el que fue felicitada, y Camille, un ratatouille de zucchini, berenjenas y tomate al que le faltó cocción.

Dante presentó una tarta de tomate y queso, seguido de Ringo con berenjena a la parmesana con salsa de tomate. Luego llegó el turno de Valentín que entregó tomates rellenos y Giulietta, una musaka griega que sorprendió al jurado. “Acá hay un plato súper elaborado, te tomaste tu tiempo, quizás le faltó un poco más de cocción a la papa pero está muy rico”, la felicitó Botana. Teo cocinó risotto con salsa de tomate. “Está muy rico, el tsunami de orégano pasó pero me faltó un poco de tomate”, le dijo Germán Martitegui y, finalmente, Renata optó por una lasaña de tomates con chips de cebolla.

Masterchef Junior lideró la franja con una marca máxima de 8,3 puntos, en la noche en la que Giulietta tuvo el plato más logrado y Camille quedó eliminada.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Pasadas las 21 arrancó Es mi sueño, en la cuarta etapa, con un piso de 3,7 puntos. En esta instancia ya están establecidos todos los dúos de famosos con artistas amateurs y varios entraron en zona de riesgo y quedaron a un paso de ser eliminados porque sólo ocho parejas serán parte del palco del Ópera. Esta noche se lucieron Tomás Cochello y María Libedinsky que arrasaron con el puntaje interpretando “La Llorona”.

El ciclo de Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5.1 puntos. Detrás quedó LAM con 3,2 y Bendita con 2,7 puntos. Por su parte, pasadas las 22, BTV y Bienvenidos a ganar compitieron por el tercer lugar con un pico de 2,3 y 1,8, respectivamente. Más tarde, Mario Pergolini recibió a Darío Lopilato como invitado central. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 5,2 puntos, en un picante mano a mano entre el actor y el conductor, mientras que Pasapalabra llegó a los 5.4 puntos.