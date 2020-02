Cinthia Fernández y Ximena Capristo revivieron un viejo enfrentamiento y terminaron a los gritos Fuente: Archivo

Este viernes, Cinthia Fernández y Ximena Capristo se cruzaron en vivo en Los ángeles de la mañana, y revivieron así un conflicto de larga data, más precisamente de la época en la que trabajaban en El champán las pone mimosas. Y es que, por entonces, Fernández acusó directamente a Florencia de la V de haberla bajado de la obra y la ex Gran Hermano salió a defender a la capocómica.

"El cruce arranca porque dije lo que sabía acerca de cómo eran las cosas. Que Flor nunca la bajó a Cinthia, porque en ese personaje ya estaba la "Niña Loly" desde hacía tiempo. No está bueno que te acusen de que bajás gente", comenzó Capristo desde un móvil de LAM. Sin embargo, y antes de que termine de hablar, fue interrumpida por la ex de Martín Baclini, que es panelista del ciclo de eltrece. "¿Y vos cómo sabes que era mentira? Yo hablaba de El champán... de Villa Carlos Paz, puesta en la que no iba a estar Loly (...). Fue mentirosa y mala compañera, ¿qué te metes? Fue un manotazo de ahogado", retrucó Fernández, enojada.

Tras aclarar que solo compartieron escenario en esa obra de Gerardo Sofovich, la panelista de Confrontados se mantuvo firme en su postura. "Nunca nos tocó trabajar juntas, solamente esa vez, que también compartíamos representante (...). A mí me preguntaron y no me voy a quedar callada", señaló. "Fue innecesario. Defendés una verdad que no hay manera de comprobar. Sos infumable (...). Ya desde la época del 'Bailando', te comiste el pony entero. No sos quien para darme consejos. No defiendas algo que no sabés si es verdad", retrucó Cinthia, cansada del tema.

Lejos de poner paños fríos, la mujer de Gustavo Conti redobló la apuesta. "Me parece que tendrías que cambiar, te haría muy bien porque tenés más peleas... Todo el mundo te conoce, sabe todas tus fábulas. Primero lo de Tristán, que la justicia fallo a su favor. Te peleaste hasta con tu suegra, lo hiciste separar a tu ex de su mamá. Hay una persona que hace años está esperando un abrazo, se llama Jorge (en referencia al padre de Cinthia Fernández]. Te lo digo de buena onda, ¿por qué en vez de pelearte no hacés eso?", lanzó, con tono irónico, enumerando los problemas de la bailarina.

Furiosa por sus dichos, Cinthia no se quedó callada y estalló: "Sos tan básica... Seguí cartoneando. Sos tan baja, no te metas en mi vida".

"A mí no me suma cruzarme con vos. Yo no tengo nada que charlar, no me interesa tener una amistad con ella. Me da bronca. Estoy demostrando que esta chica fabula todo el tiempo. Yo no le creo", chicaneó Capristo

Sin embargo, el conflicto entre ambas fue más allá de si la bajaron o no a Cinthia de la obra de Sofovich. En el medio del cruce y las acusaciones, Fernández reflotó un viejo rumor que señalaba que Capristo le habría sido infiel a su marido, Gustavo Conti, con un compañero de esa obra. Tras repasar los nombres de los galanes que integraban el elenco de El champán... por ese entonces [El Facha Martel, Diego Díaz y Matías Santoianni], la vedette se defendió públicamente.

"Ella sobrevoló todo el tiempo el rumor o dejó entrever que yo tenía una relación con alguien del elenco. Dijo que estaba chapando con alguien de la obra, pero no fue así. Me había casado hacia dos minutos. De hecho sufrí mucho haciendo esa gira porque Gustavo estaba haciendo temporada en Carlos Paz (...). Yo soy una mujer frontal, no me gusta dejar entrever que tuve una relación con uno o con otro, no está bueno", argumentó Capristo.

Sin emitir comentarios al respecto pero con una gestualidad que lo dijo todo, la panelista de LAM concluyó: "Yo no dije nada. Jamás mezcle a Conti en todo esto. Aunque quede como una mentirosa, no hablaría de una infidelidad. Tiene un hijo y jamás diría nada. Me parece que no suma".