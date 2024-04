Cocineros argentinos: Juan Braceli anticipó cuál será el futuro del programa tras ser dado de baja de la TV Pública

Escuchar

Transcurrió poco más de una semana desde que el tradicional programa Cocineros argentinos dejara de emitirse por la TV Pública por decisión de las autoridades del canal, pero su futuro no parece cerrado del todo. El cocinero Juan Braceli contó que algunos canales se mostraron interesados con el producto, algo que se lo hicieron saber a los responsables de la productora Kapow.

“Sé que estaban hablando con distintos canales. Me encantaría poder confirmarles algo, pero no lo sé”, dijo el chef en diálogo con radio Splendid. “Ojalá”, reflexionó Braceli. Para uno de los protagonistas del programa que estuvo al aire durante más de 15 años, Cocineros argentinos “está pensado para canales de aire, y en vivo más todavía”. Reconoció que actualmente existen también “infinidad de posibilidades de transmisión, distintas herramientas de comunicación”.

Braceli destacó la repercusión que tomó la noticia de que el programa finalizara. “Es que se transformó en un clásico. Para que eso suceda tenés que llegar al corazón de las casas y se nos dio. Es muy emocionante”, dijo el chef.

Último programa de Cocineros Argentinos por la TV Pública. Captura TV

“Era un programa que en principio arrancaba por tres meses y después vemos. La idea era ser inclusivos y eso no fue sencillo. Tuvimos que hacer un gran ejercicio, les hablábamos a las personas que estaban en Jujuy y les decíamos que seguramente tenían más a mano la carne de llama”, recordó Braceli.

El miércoles de la semana pasada, ante la repercusión que generó el anuncio del final del ciclo, los conductores de Cocineros argentinos convocaron a más de 100 invitados que dijeron presente en el estudio para despedirse luego de 15 temporadas al aire. “Vinieron por sus propios medios de todos los rincones de la Argentina”, contó Braceli entonces a LA NACION.

Cocineros argentinos tuvo continuidad en la TV Pública a lo largo de 15 años, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Por el ciclo pasaron cocineros como Karina Gao, Ximena Sáenz, Juan Ferrara, Diego Sivori, Chantal Abad, Narda Lepes, Martiniano Molina, los hermanos Petersen, el recordado Guillermo Calabrese, Luciano García, Gladys Olazar y muchos más.

Braceli resaltó que la decisión de las autoridades de la TV Pública lo tomó por sorpresa y que la renuncia de Juan Parodi al frente del canal podría estar relacionada: “El director interino renunció el día siguiente que se anuncia el fin de Cocineros… Él habrá tenido sus motivos, pero no me parece casual… Tuvo mucha presión. Es muy cruel cómo se están manejando las cosas. Me duele un brazo y lo arranco en vez de ver cómo mejoro su salud. En todo caso, todo es perfectible”.

