Con la visita de Campi y la promesa de “cambiar las tardes”, Denise Dumas debutó en la pantalla de la TV Pública

Con la alegría que la caracteriza, este lunes, a las 16, Denise Dumas dio por comenzado el flamante magazine de la TV Pública que la tiene como anfitriona, Nuevas tardes con Denise. Luego de recorrer el estudio, la conductora prometió compartir “unas tardes divinas”, bajo la premisa de que “todos la pasemos bien”.

Dumas no está sola en su propósito: la acompañan Anita Martínez, que hará sus mejores personajes y sketchs en vivo; Mercedes Ninci y Carmela Bárbaro, que traerán toda la información de actualidad; Germán “Pampa” Mónaco, que contará secretos de los policiales que hicieron historia en nuestro país; Santiago Riva Roy, que recorrerá los teatros, y habrá más humor con Alexis “Conejo” Quiroga, en su debut como panelista de espectáculos, con una mirada ácida sobre los reality shows.

“ Este canal es hermoso, histórico y le queremos agradecer a la gente que trabaja acá que nos recibieron tan bien... Nuestra idea es cambiar tus tardes ”, enfatizó Dumas, en medio del clima tenso que se vive en la emisora, con el fantasma de la privatización y los retiros voluntarios rondando. El ciclo arrancó con 0,4 puntos, apenas por encima de Net TV y Bravo, y ese número fluctuó según los temas que fueron tratando.

En el primer programa tuvieron de invitada a Luisa Albinoni y al elenco de uno de los éxitos de la calle Corrientes, Esperando la Carroza, y un abanico de temas que iba desde cómo es la vida de Aníbal Lotocki en la cárcel hasta el triunfo de la Selección Nacional en la Copa América. Durante las dos horas de programa, con los nervios lógicos del debut, Dumas supo llevar bien todos los temas con la experiencia que le dieron años de conducción en los ciclos satélite del “Bailando por un sueño”, entre otros . La primera parte del envío estuvo dedicada a la actualidad, más concretamente al partido que enfrentó a Argentina con Colombia, con los incidentes previos y la performance de la Selección en la cancha. Para ello contaron con la cobertura de la actriz Andrea Estévez desde Miami, ciudad en la que vive desde hace años, y un móvil desde el Obelisco, con un repaso de los disturbios que se sucedieron en el centro porteño una vez terminado el encuentro deportivo.

Cabe destacar que cada tema que se presentó incluyó un informe editado, en tiempos en donde casi todos los programas debaten sobre paños de imágenes sin sonido. Para dar paso al elenco de Esperando la Carroza, por ejemplo, realizaron un interesante compilado que hizo referencia a quiénes son los actores que interpretan a los icónicos personajes de la película de Alejandro Doria. La presencia de Martín “Campi” Campilongo, pareja de Dumas, le dio un toque de color al estreno con sus idas y vueltas. Junto con Paola Barrientos, Valeria Lois y Mariano Torre conversaron sobre la obra, algo poco frecuente en televisión abierta, sin necesidad de prendas, chimentos o juegos de por medio . Anita Martínez le puso un poco de humor a la tarde imitando a Susana por los pasillos del canal, en un primer programa que cumplió sus objetivos.

Nuevas tardes con Denise Prensa TV Pública

El ciclo es parte de la nueva programación del canal oficial, que hace pocos días puso dos programas de deportes en pantalla. El Fuego Olímpico de los Juegos de París 2024 llegó a la pantalla de la mano de Miguel Osovi y Gustavo Kuffner; los periodistas dialogan en exclusiva con los deportistas y entrenadores que representarán a las delegaciones argentinas en Francia. Por otro lado, todas las tardes, Miguel Osovi y Luli Fernández muestran todo lo que hay que saber de los clásicos, la fecha de la liga de fútbol, el automovilismo y todas las disciplinas del deporte nacional con notas, informes especiales, invitados y todo lo destacado del deporte internacional en el que haya participación argentina.

Con la factoría de producción de varios ex Ideas del Sur y LaFlia en la producción, Nuevas Tardes con Denise tiene por delante el desafío de marcar la diferencia y encontrar una identidad propia, en una televisión repetitiva que está llena de programas con panelistas que debaten de todo. Las casualidades televisivas quisieron que Dumas compita con su excompañero de años, José María Listorti con su 100 Argentinos Dicen, la novela Pasión Prohibida de Telefe, líder en su horario, el consolidado A la Tarde de Karina Mazzocco, y el interesante ciclo Médico de Familia con el doctor Jorge Targaglione, que tiene un público cautivo en El Nueve.

En materia de rating, el debut se mantuvo entre los 0,1 y 0,5 puntos, dentro de un canal que desde hace meses no emite programación fresca . El magazine tiene que aprovechar la falta de presión en el rating para profundizar en temas o invitados que no tienen espacio en los canales competitivos y no caer en el vicio de la confrontación o el chimento por el que giran todos. Es saludable que la TV Pública abra sus puertas nuevamente a nuevas propuestas, en un año outlet para la pantalla chica.