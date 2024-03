Juan Braceli, sobre el final de Cocineros argentinos: “Decidimos terminar celebrando, pero la emoción pudo más”

Escuchar

“Fue impresionante. Me estoy recuperando de tantas emociones ”, dice Juan Braceli a LA NACIÓN luego de la emisión en vivo del último programa de Cocineros argentinos, el popular ciclo gastronómico de la TV Pública.

Ante la repercusión que generó el anuncio del final del ciclo, los anfitriones convocaron a más de 100 invitados que dijeron presente en el estudio este miércoles para despedirse luego de 15 temporadas al aire. “Vinieron por sus propios medios de todos los rincones de la Argentina”, señala el chef con orgullo, aún muy movilizado por lo vivido apenas horas antes. “Fue sorprendente ver como una simple invitación a participar hecha a través de un videíto se convirtió en una gran convocatoria con asistencia perfecta de cocineros conocidos, mediáticos, no mediáticos, desde Jujuy hasta Ushuaia. Fue una muestra de que entre todos podemos”.

Una emotiva imagen de los participantes de la última emisión de Cocineros argentinos por la TV Pública Captura TV

“Estamos muy agradecidos por todo lo vivido. Se cierra una etapa muy importante en la TV Pública. Como dije recién al aire, el programa le da voz a cada uno de los rincones del país ”, señala Braceli. “Para poder comunicar se necesita a la TV Pública. Acompaño a nuestros compañeros que están en un momento delicadísimo, sin saber cómo sigue todo eso”, suma.

La “mesaza” por el fin de Cocineros argentinos dio inicio a las 14. “Hicimos un guiso federal, que tomó un giro hacia el choripán federal por la cantidad de gente presente. Fue una demostración de solidaridad. Decidimos terminar bien arriba, celebrando, aunque la emoción pudo más ”, asegura el conductor. ”Era lo que merecíamos todos los que hicimos Cocineros argentinos y la gente que estuvo del otro lado”.

El gran guiso federal que según el cocinero, Juan Braceli representaba la celebración del fin de Cocineros argentinos, un programa que se emitió por 15 años en todo el país Captura TV

Sobre su experiencia al frente del ciclo que supo convertirse en un clásico de los mediodías de la TV Pública, el cocinero agradece los años en que participó del proyecto: “ Al programa le debo mucho, estuve en todas las provincias. Pudimos mostrar el país y transmitir cultura e identidad . La Argentina es muy vasta y variada, somos una sumatoria de identidades en donde cada rincón tiene sus propias historias y anécdotas”.

Según el cocinero, la convocatoria fue “una respuesta pacífica” para demostrar el repudio a la decisión de las autoridades sobre el cierre del ciclo. “El alimento es cultura, la cultura es alimento”, manifiesta. Y confiesa que, si bien el programa termina sus emisiones por el canal estatal el 31 de marzo, no descarta que Cocineros argentinos regrese en un futuro. La productora Kapow se encuentra en tratativas con otras señales para dar continuidad al programa, aunque todavía no hay nada confirmado.

Un final inesperado

“La noticia sobre el final de Cocineros argentinos generó gran impacto, fue muy abrupta”, manifiesta Braceli “ Tuvo una suerte de sabor agridulce, en términos gastronómicos. Es duro cerrar un ciclo . Incluso tiene la pauta publicitaria completa desde hace por lo menos diez años”.

Cocineros argentinos tuvo continuidad en la TV Pública a lo largo de 15 años, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Por el ciclo pasaron cocineros como Karina Gao, Ximena Sáenz, Juan Ferrara, Diego Sivori, Chantal Abad, Narda Lepes, Martiniano Molina, los hermanos Petersen, el recordado Guillermo Calabrese, Luciano García, Gladys Olazar y muchos más. “ Me acuerdo de una nota con el título ‘El programa que saltó la grieta’. Logró mantenerse durante tres gestiones muy diversas y que hoy, de repente, explote todo... Ni siquiera se conserva lo bueno ”, sostiene Braceli.

El exintendente de Quilmes y reconocido chef Martiniano Molina dijo presente en el cierre de Cocineros por la TV Pública Captura TV

“Cuando arrancamos en 2009 no pensábamos que íbamos a durar tanto. Nos propusimos ser inclusivos, ser federales y desestructurar a la gastronomía. Nuestro objetivo cuando hacíamos una receta era que pudieran cocinarla con carne de llama en Jujuy o con cordero en la Patagonia”, asegura.

“Crueldad inimaginable”

“El recorte a la cultura incluye a Cocineros..., que es cultura, identidad y también es soberanía”, afirma el cocinero. “Hay un vapuleo de lo público que es un horror. Fue muy fuerte lo que pasó desde que se anunció el fin del programa el miércoles pasado hasta hoy. Si bien el rumor existía, también habían expresado la intención de que nosotros continuemos”, apunta.

Las cocineras Madame Papín, Chantal Abad y muchos más dijeron presente en la despedida del ciclo; Narda Lepes, que formó parte del programa, estuvo ausente con aviso Captura TV

Braceli resalta que la decisión lo tomó por sorpresa y que la renuncia de Juan Parodi al frente de la TV Pública podría estar relacionada: “El director interino renunció el día siguiente que se anuncia el fin de Cocineros... Él habrá tenido sus motivos, pero no me parece casual... Tuvo mucha presión. Es muy cruel cómo se están manejando las cosas. Me duele un brazo y lo arranco en vez de ver cómo mejoro su salud . En todo caso, todo es perfectible”.

“No quiero entrar en una pelea, pero me parece que hay que encontrar la manera de construir y de colaborar. Tengo la sensación, que ahora vivo en carne propia, de que acá no hay nada de construcción, acá hay destrucción . Las faltas de respeto lo único que logran es destruirnos aún más. Hay un nivel de crueldad inimaginable . Desde el punto de vista pragmático, me parece una torpeza absoluta. Y desde lo sentimental, la crueldad es salvaje. No hablo solo por el programa, sino por las políticas que se están llevando a cabo con todo lo público: Télam, el Conicet, las Universidades, los comedores...”, reflexiona Braceli.