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María Becerra confirmó que cantará el Himno Nacional en la final Argentina vs. España y subió un video del ensayo previo
Después del misterio, a través de sus redes sociales, este domingo la cantante argentina se mostró en plena práctica
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Este domingo María Becerra compartió una historia de Instagram en la que confirmó que cantará en la final del Mundial 2026. Después de que se generara una alta expectativa sobre qué estrella argentina entonaría el Himno Nacional, la artista despejó todas las dudas.
Ni Lali Espósito ni Soledad Pastorutti; la elegida fue “La nena de Argentina”, que en su video desde el estadio MetLife apareció con el micrófono y escribió: “Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”.
Justamente el sábado 18 subió por la misma cuenta una foto desde un avión privado rumbo a Estados Unidos. “Yendooo”, escribió la artista y añadió la ubicación: Nueva York. Además, junto a ella y sobre el sofá cama, se la vio con una camiseta de la selección albiceleste, una pelota de la trionda y su bolso. Ambientó inclusive el posteo con el tema de Palmito: “La cuarta estrella”.
Luego del posteo de Becerra, se vio otro video en el que ella canta el Himno en medio del campo de juego con una remera negra que tiene en el centro el sol de Mayo y un short amarillo.
Este domingo a las 16 (hora argentina) la selección argentina enfrenta a España por la final de la Copa del Mundo. El encuentro será en New Jersey y el árbitro del partido será Slavko Vinčić.
Por dónde pasan Argentina vs. España hoy y qué canal lo transmite en vivo
El partido entre Argentina y España está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.
Posibles formaciones de Argentina vs. España
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz o Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena o Nico Williams; y Mikel Oyarzábal.
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