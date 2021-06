Cris Morena, su historia con Luis Miguel y la vuelta de Jugate conmigo

Treinta años pasaron desde que un 3 de junio debutó Jugate conmigo en la pantalla de Telefe. El ciclo marcó una bisagra generacional para el público adolescente, y reafirmó a Cris Morena (por entonces actriz) en un nuevo rol que le abriría muchas puertas en el futuro.

A modo de celebración de aquella fecha, la productora aceptó la invitación de Jey Mammon para repasar algunos momentos clave de su historia. De belleza y minifalda inalterables, Cris se divirtió entrando al juego propuesto por el conductor, entre sonrisas, recuerdos, miradas cómplices, y hasta códigos de seducción en común.

La invitada aprovechó la calidez de la charla para revelar una historia poco conocida de aquella época que la une con Luis Miguel: “Fue una entrevista especial porque me invitó a ir a Los Ángeles”, comenzó a explicar para enseguida desmitificar el lujoso yate en el que se había hecho la entrevista: “En realidad era alquilado, era para las notas, no salía nunca. Me miraba a los ojos, me cantaba canciones. Yo le dije que estaba casada, pero no le importaba nada”.

Luego de un clip donde se pudieron ver momentos del recordado programa para jóvenes, junto con otros éxitos de los que participó la actriz como Amigos son los amigos, Mesa de noticias o la saga de “Los colimbas” con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, llegó el momento de hablar del presente y del futuro. Y entre otras cosas, un posible regreso de Jugate conmigo.

“Lo podría conducir Santiago del Moro, o vos bajando un poco”, comenzó en broma Cris para luego continuar en serio: “Digo que sí porque sería algo alucinante pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”. Sobre el final de la noche, Morena opinó sobre MasterChef Celebrity: “No soy mala cocinando. Si le pongo pasión a la cocina yo creo que podría ganar, pero no es lo que más me divierte”.

LA NACION