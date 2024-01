escuchar

El éxito de Gran Hermano reflotó el rubro reality dentro de la televisión. La edición que consagró a Marcos Ginocchio como ganador absoluto tuvo una marca máxima de 28,5 puntos. A lo largo de esos casi cinco meses y medio, el ciclo conducido por Santiago del Moro, alcanzó un rating promedio de 20,2 puntos, números poco habituales para la realidad de nuestra pantalla chica.

En 2023 varios desprendimientos del formato original deambularon con resultados dispares. MasterChef, con la conducción de Wanda Nara, obtuvo en las 96 emisiones que duró el reality 12,4 puntos de rating en promedio. En el caso de Got Talent, en los más de tres meses que estuvo en pantalla, cosechó un rating promedio de 12,9 puntos.

Tuli Acosta, la ganadora de esta edición del Bailando, que duplicó el rating promedio de América Prensa Grupo América

La sorpresa de la temporada fue la performance en materia de rating del Bailando. El programa de Marcelo Tinelli obtuvo números poco frecuentes para la pantalla de América. Debutó en septiembre con 13,3 puntos de rating, y cerró la temporada anteanoche, con 7,5 puntos para el triunfo de Tuli Acosta sobre Noelia Marzol. En las cien emisiones al aire, el ciclo obtuvo en promedio 6,8 puntos, más del doble del que ostenta el canal.

Frente a estos resultados y sin ficciones a la vista, no sorprende que canales de aire y algunas plataformas apuesten a los realities para seducir a una audiencia que cada vez ve menos televisión en vivo. Si bien son proyectos costosos, el combo es perfecto: pantalla caliente, conversación, debate en redes sociales y potenciales espacios de comercialización.

Telefe, con Paramount detrás, es que el apostará más fuerte por este formato. Ya tiene grabado Expedición Robinson, la versión local de Survivor, con la conducción de Marley. El reality de supervivencia número uno del mundo, desde una isla paradisíaca en Colombia, fue filmado entre mayo y junio últimos y el canal decidió no emitirlo en 2023. Este es el proyecto más ambicioso después de Gran Hermano y su estreno se espera para la segunda parte del año.

Expedición Robinson fue el primer reality que se vio en la televisión argentina en la pantalla de eltrece, con la conducción de Julián Weich y producido por Promofilm. Este fue el puntapié inicial para que luego desembarcaran en el país, en 2001, Gran Hermano en Telefe y El bar en la pantalla de América. Hace 23 años, el lugar elegido para la filmación fue Panamá: su rating fue altísimo, de más de 30 puntos, y el formato sorprendió a todos. Dieciséis personas que no se conocían debían subsistir varias semanas en una isla desierta, sin ningún tipo de recursos. Cada uno tenía que superar pruebas puestas por la producción, primero divididos en equipos y después unificados, y a su vez enfrentar el hambre, el frío y todas las peripecias de la naturaleza. En base a las nominaciones, cada semana iban eliminando a alguno de los participantes. El éxito fue tal que la semifinal de la primera edición quedó grabada en la memoria de todos cuando Emilia Picky Paino dejó ganar a su compañero, Adrián, para que pudiera llegar a la última instancia para competir por los cien mil dólares que estaban en juego por aquel entonces.

Julián Weich conduciendo Expedición Robinson, el reality estrenado en octubre de 2000 cuyo éxito preparó el terreno para el debut de GH al año siguiente

Otra de las grandes protagonistas de este año volverá a ser Wanda Nara. En 2024, y por partida doble, conducirá dos formatos probados en el mundo. Telefe prepara una nueva versión de MasterChef, pero a diferencia de la edición pasada, esta vez vuelven los famosos a las cocinas más importantes del país. Ahora la apuesta estará en los platos y la relación de la mediática con sus colegas.

Pero a su vez, Netflix ya adelantó que Nara junto a Darío Barassi estarán al frente de la versión local de su formato Love is Blind. Este experimento social, que busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor, seguirá la vida de un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas, sin contacto visual alguno. Allí se conocerán a través de una sucesión de citas y, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros, elegirán a quién le pedirán matrimonio. Las parejas formadas durante la etapa disfrutarán de un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum. Luego regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no?

El histrionismo de Wanda y la locuacidad de Barassi hacen que la pareja sea la ideal para este tipo de formato que ya tiene cinco ediciones en los Estados Unidos, tres en Brasil y acaba de estrenar su primera versión también en Suecia en enero.

La sorpresa de último momento fue el anuncio de la vuelta de Tu cara me suena, que también será conducido por Marley y se empezaría a grabar antes de marzo. Las tres temporadas anteriores fueron entre 2013 y 2015, y nuevamente varios famosos se pondrán en la piel de diferentes cantantes para demostrar que se asemejan con sus performances a las versiones originales.

Marley. volverá por partida doble a Telefe en 2024, ya que también conducirá una nueva edición de Tu cara me suena Paramount

Gran Hermano prevé emitir su final para principios de junio y allí será el momento en que entren en escena las nuevas apuestas de Telefe. Por su parte, es una incógnita qué pasará con el futuro del Bailando en América, atado más a una cuestión presupuestaria que otra cosa. En tiempos de vacas flacas, la TV abierta no escapa a la crisis que vive el país. La telerrealidad será para muchos una buena válvula de escape en un año donde la coyuntura copa gran parte de la pantalla chica.