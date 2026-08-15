De Si lo sabe cante a Es mi sueño: la historia de los 13 ciclos de talentos que marcaron la TV argentina

A falta de ideas creativas, la televisión abierta busca en fórmulas pasadas recuperar algo del éxito perdido; por eso regresan sistemáticamente los realities, los programas de talentos y de debate. Y este 2026 no va a ser la excepción: los ciclos dedicados a la búsqueda de cantantes parecen ser este año los elegidos para salir a captar la atención de los televidentes.

A principios de marzo, Guido Kaczka volvió a la televisión con un nuevo formato llamado Es mi sueño. El objetivo del programa era descubrir esa voz, esa presencia, ese artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones. Más de 200 participantes de todo el país se presentaron ante el jurado, que los evaluó según sus actuaciones. Los concursantes actuaron bajo la atenta mirada de Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, quienes tuvieron “una palanca” para expresar su voto positivo. Cada uno de los artistas amateurs transitó un largo camino dentro del ciclo para quedar entre los ocho finalistas que llegarán al “Palco del Ópera”. El ciclo logró posicionarse en el prime time con buenos números de rating y se convirtió en una alternativa a Gran Hermano. El próximo martes a las 21, en vivo, desde el mítico teatro de la calle Corrientes, los ocho mejores competirán y tras sus actuaciones se conocerá quién será el gran ganador.

Por otro lado, a fines de agosto llegará Popstars, el programa que hace 25 años descubrió al grupo Bandana y que ahora volverá a la pantalla de Telefe renovado. El formato musical que marcó a toda una generación esta vez estará conducido por Nicolás Vázquez y en esta nueva edición promete combinar emoción, talento y desafíos artísticos. Y mostrar el detrás de escena del intenso y maravilloso proceso de formación de una banda musical. Contará con un jurado integrado por tres figuras de distintas generaciones y estilos que representan el presente de la industria: Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, responsable del desarrollo artístico de numerosos proyectos y talentos de la música latina. Las participantes atravesarán distintas etapas de selección, entrenamiento y performance, donde deberán demostrar toda su capacidad, carisma y disciplina.

De Si lo sabe cante... a Festilindo

Pero en su historia, la televisión abierta tuvo varios ciclos en los cuales el público tuvo la oportunidad de competir para convertirse en una gran estrella de la música. El pionero fue Roberto Galán, creador de Si lo sabe cante. El programa debutó en 1968 por Canal 7 con un rating que podía superar los 30 puntos, en tiempos donde solo había cuatro canales de televisión abierta que emitían en blanco y negro. A diferencia de los programas que vendrían después, aquí nadie buscaba ser una estrella del pop, sino que era un grupo de ignotos que querían divertirse y tener sus cinco minutos de fama cantando. Con un grupo de secretarias que lo acompañaban, el conductor le daba pie a cada uno de los concursantes para que hicieran su performance. Lejos de los brillos que tiene hoy la televisión abierta, en aquel entonces, quienes se hacían presentes estaban con su propio vestuario. Y sobre el final del programa, era el público ubicado en la tribuna quien, con sus aplausos, decidía quién era el participante ganador. Los premios iban desde vouchers para cenar y una medalla hasta una jaula con un canario, que se volvió un símbolo del ciclo.

El éxito fue tal que al año siguiente se mudó a Teleonce y se convirtió en el show de búsqueda de talentos locales más importante de la pantalla chica.

En los años 70 debutó Festilindo en la pantalla de ATC. Un grupo de niños que eran convocados a la pantalla chica para demostrar su talento. Inspirado en el famoso formato italiano Zecchino d’Oro, el programa nació como un festival anual de la canción infantil para luego convertirse en una tira diaria de altísimo impacto popular de donde salieron varias figuras del mundo del espectáculo. Florencia Peña, Laura Miller, Pablo Ruiz, Luciano Pereyra y Lorena Paola fueron algunos de los nombres que pasaron por esta escuela musical televisada. El ciclo pasó por todos los canales durante años y se convirtió en un referente histórico del género. Héctor Larrea, Fernando Bravo, Víctor Sueiro fueron algunos de sus presentadores, aunque quien se consolidó en el tiempo fue Miguel Core.

De Mirá quién canta a Escalera a la fama

En el año 1993 debutó en la pantalla de eltrece Mirá quién canta de la mano de Roberto Pettinato. Este fue el primer ciclo que el músico logró conducir en televisión abierta, luego de su colaboración con Gerardo Sofovich en La noche del domingo. A diferencia de los tradicionales shows que se realizaban en estudios cerrados, este programa musical se caracterizó por grabarse íntegramente en exteriores. La producción montaba, en espacios públicos como plazas, parques y lugares abiertos de distintas ciudades, un escenario a cielo abierto para que se presentaran los vecinos del lugar. Las dos temporadas se emitieron los sábados de 13 a 14 con gran éxito.

En 2003 llegó a la Argentina el formato de Operación Triunfo con la conducción de Marley. Telefe adaptó con enorme éxito la versión español a la pantalla chica local. Los participantes vivían en una academia de alto rendimiento y de sus cuatro ediciones salieron artistas populares como Pablo Tamagnini, hoy cantante de La K’onga. La gran diferencia con el resto de los formatos era que aquí los participantes convivían y se podía ver su evolución en el camino para convertirse en una estrella. La gala de los domingos tuvo altos números de rating y llegó a destronar al histórico Fútbol de primera.

También en 2003, eltrece lanzó Escalera a la fama, ciclo que buscaba solistas y nuevas bandas. Con la conducción de Andy Kusnetzoff, el proyecto fue creado para competir con Operación Triunfo. Cuatro figuras de la industria musical eran las encargadas de evaluar a los concursantes: Afo Verde (como presidente del jurado), Magalí Bachor, Miguel Orlando “Bochi” Iacopetti y Fernando López Rossi. Más de diez mil personas se presentaron en el Teatro Gran Rex para ser parte de esta academia artística cuyos profesores fueron Roxana Amed (canto), Marcelo Iripino (coreografía) y Victoria Ottaviano (interpretación). Al final del ciclo lanzaron a un cantante solista, un dúo y un grupo de cuarteto.

De la factoría de Tinelli

En 2006, la factoría de Marcelo Tinelli puso en pantalla Cantando por un Sueño. Nacido originalmente como un segmento de ShowMatch, después logró tener su propio programa. El formato emparejaba a un famoso con un “soñador” profesional del canto. Su primera ganadora, Iliana Calabró, batalló contra la corriente y se impuso pese a la polémica con la interpretación del tema “Libre” que conquistó al público. Este formato tuvo varias temporadas y fue elegido en 2020, en medio de la pandemia, para ser el primer show en vivo que se hizo en condiciones de distancia social con Laurita Fernández y Ángel de Brito.

En 2012, Ideas del Sur produjo Soñando por cantar (eltrece), un concurso federal conducido por Mariano Iúdica que recorrió los escenarios y provincias de todo el país buscando talentos populares. El ciclo se instaló en el verano y tuvo un enorme éxito de rating e incluso llegó a dudarse de la vuelta de ShowMatch por los buenos resultados de este ciclo musical. El jurado estaba integrado por Valeria Lynch, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Alejandro Lerner y se destacó por su fuerte impronta popular. Sus marcas habituales iban entre los 17 y 22 puntos de rating, e incluso llegó a superar los 23 puntos en galas especiales.

Un clásico que siempre vuelve a Telefe

La Voz Argentina fue el formato que más perduró en el tiempo y tuvo varias ediciones en la pantalla de Telefe. En este ciclo un artista amateur va pasando por diferentes instancias hasta convertirse en una estrella popular gracias a su canto. En este caso, el jurado escucha a los participantes sin poder verlos y si su actuación los convence los eligen. Luego son los elegidos quienes deciden [si pueden] al equipo de qué jurado van. El debut de este formato fue en julio de 2012 y la última temporada de La Voz..., en la que Nicolás Behringer se consagró campeón de la edición 2025, en el team de Luck Ra, logró un debut de 20 puntos de rating y la última gala obtuvo un promedio de 14, tocando picos de hasta 17 puntos.

Elegidos: la música en tus manos debutó en 2015 en la pantalla de Telefe. Conducido por Marley, el gran diferencial de este ciclo fue que los televidentes votaban en tiempo real desde una aplicación móvil mientras el artista cantaba detrás de una pantalla gigante. Si el concursante lograba alcanzar o superar el 70% de los votos, la pantalla se levantaba y el cantante se enfrentaba al público presente. El jurado estuvo integrado por Soledad Pastorutti, Axel, Miranda y el Puma Rodríguez. Matías Carrica fue el ganador de la primera edición y Jorge Vázquez de la segunda.

Ese año también en la pantalla de Telefe debutó Laten corazones, un formato similar a Soñando por cantar y conducido por Mariano Iúdica. Se emitió de lunes a viernes por la tarde y el factor diferenciador de este reality fue que las 12 parejas estaban compuestas por padres e hijos unidos por la misma pasión: la música. De allí las historias de vida de los participantes, sus vínculos y la emoción. El jurado estuvo compuesto por Lucía y Joaquín Galán y Alejandro Lerner, quienes eran los encargados de evaluar las presentaciones.

Tinelli y un regreso diferente

En 2022, Marcelo Tinelli volvió a la televisión con una novedad: Canta conmigo ahora. Adaptación de All Together Now, cuyo llamativo diferencial era que el certamen de canto contaba con un panel de 100 jurados expertos en distintos géneros musicales. El desafío de los participantes era lograr, con su performance, que todos se levantaran de sus asientos, presionaran un botón y cantaran junto a ellos, y así lograr un lugar en el podio de ganadores. El casting reunió artistas musicales de todo el país y tuvo tres temporadas; la última se emitió por la tarde de la mano de Manuel Wirtz.

El común denominador de todos estos programas es que muchos ganadores quedaron en el olvido, a diferencia de lo que pasa en otros países donde los ciclos se convierten en el puntapié de una larga carrera artística. Acá casi nadie recuerda sus nombres y tiene que forjar un camino lejos de las luces de la televisión abierta que les dieron sus cinco minutos de fama. El próximo martes se sabrá quién será el gran ganador de Es mi sueño y a fines de mes comenzará el sueño de cientos de adolescentes con Popstars y una vez más, una figura ignota tendrá la chance de convertirse en una estrella de la música... aunque sea por un ratito.