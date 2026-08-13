Rating: con Gran Hermano en baja y Kaczka y Pergolini en ascenso, eltrece achica la diferencia con Telefe

La televisión abierta pasa por un momento de crisis en el que surfea entre bajos presupuestos y falta de ideas. Con una programación plagada de programas de panel que debaten los mismos temas, el poco entretenimiento que queda se puede ver en el prime time. La noche es el lugar reservado para las grandes propuestas que todavía siguen generando cierto interés y un poco de rating, algo que escasea en la pantalla chica.

Esta edición de Gran Hermano no salió como Telefe esperaba. El cambio constante de reglas, el quiebre del aislamiento, el ingreso y salida constantes de varios participantes hicieron de la edición dorada una de las peores en materia de audiencia. Y si bien el encendido de hoy no es el de 2022, cuando Santiago del Moro se hizo cargo de esta nueva etapa del reality, arañar los dos dígitos no es lo que esperaba el canal. El reality entró en su etapa final y falta un mes para su desenlace en una casa llena de mujeres, en donde en las últimas horas ingresaron nueve exparticipantes para ayudar a las posibles finalistas en su camino hacia lo más alto.

La gala de nominación de este miércoles promedió 11 puntos de rating en la primera parte y 8 en la segunda. Matemática de por medio, su número final es de 9,5 puntos. La placa quedó conformada por Sol Abraham, Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Gisela ‘Yipio’ Pintos y Yanina Zilli.

Frente a un GH alicaído, eltrece consolidó sus dos propuestas nocturnas y logró achicar mucho la diferencia en materia de rating. Con un ¡Ahora caigo! que le deja un buen número a Telenoche, el prime time del canal arranca con el pie derecho. Ayer, Darío Barassi promedió 6 puntos y el noticiero que conducen Dominique Metzger y Nelson Castro marcó 6,1. La primera temporada de Es mi sueño está en su etapa decisiva y sus números mejoran día a día. Solo ocho participantes llegarán a la final que se disputará el próximo martes en vivo desde el Teatro Ópera. Por el talent show en el que Guido Kaczka busca al mejor cantante de la Argentina pasaron más de 200 artistas amateurs de todo el país que fueron evaluados por Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton.

Con una propuesta para toda la familia y el estilo amable del conductor, supo cosechar un promedio muy interesante para los índices que maneja el canal. Este miércoles logró un promedio de 7,8 puntos de rating y le ganó en la competencia directa por una décima a Telefe Noticias y quedó a un punto de Pasapalabra que obtuvo 8,8. Fue lo más visto del canal y el quinto programa de mayor audiencia del día junto con Avenida Brasil. En la gala de anoche Julián Navarro hizo bailar a todos y logró con su versión de “Superstition” de Stevie Wonder pasar a la final.

Construir audiencia no es algo que suceda de un día para otro y esto es algo que entendió Mario Pergolini. Desde que debutó Otro día perdido, en la pantalla de eltrece, en julio del año pasado, el conductor implantó un formato que siempre le fue esquivo a la televisión local. Los late night shows nunca fueron programas exitosos y, por lo general, pasaron sin pena ni gloria por la pantalla chica. De hecho, le costó bastante al exCQC instalar la propuesta que en su primer año se mantuvo en los 5 puntos de rating.

Desde el primer programa, la producción a cargo de Diego Guebel y Alejandro Borensztein propuso una manera diferente de contar. Desde las innovadoras secciones que fueron variando con el tiempo hasta la publicidad no tradicional realizada con inteligencia artificial, todo fue parte del sello del ciclo. La búsqueda de invitados es otro diferencial. Más allá de las figuras del espectáculo, Pergolini se da el lujo de llevar a su programa a profesionales relacionados con todo tipo de temas y le da luz a tópicos que no se suelen ver en la pantalla chica, con buenos resultados de audiencia.

El ciclo busca siempre innovar y, como muestra, basta ver los movimientos que hizo ante la ausencia de Agustín “Rada” Aristarán, durante las vacaciones de invierno, cuando protagonizó el musical Charlie y la fábrica de chocolate; en su lugar llegaron Pache y Plumis, dos divertidos títeres que jugaron un interesante contrapunto con el conductor. La producción no fue a lo obvio —reemplazar a un humorista por otro— sino que fue a buscar en YouTube.

Otro día perdido midió ayer 6,2 puntos, quedó segundo en su franja y es la emisión más alta del ciclo después de su estreno en el que promedió 6,6 puntos. Lo más notable es que, en un momento de la competencia directa, Telefe se mantenía, pasadas las 23, en los 10 puntos y eltrece llegó a los 7,6 puntos, durante el monólogo del conductor en el que se declaró fan del escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.

En cuanto al día, Telefe fue el canal más visto con un promedio de 7,8 puntos de rating, seguido por eltrece que achicó la distancia con 5,2 puntos. En tercer lugar quedó América con 2,8 puntos, luego se ubicó elnueve con 2,1 y la Televisión Pública 0,3. Detrás quedaron Net con 0,1 y Bravo TV con 0,0.