Debate presidencial: qué dicen los moderadores de cara a la segunda jornada

Mónica Gutiérrez, María O'Donnell, Claudio Rígoli y Marcelo Bonelli serán los periodistas encargados de moderar este domingo la segunda jornada de debate presidencial previo a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Los periodistas hablaron con LA NACION sobre sus expectativas y sobre cómo se preparan ante este nuevo cara a cara de los candidatos que será transmitido a partir de las 21 desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los temas que tratarán los candidatos en esta segunda jornada y que los conductores deberán moderar son: empleo; producción e infraestructura; federalismo; calidad institucional y rol del Estado; desarrollo social, ambiente y vivienda, y seguridad.

Los periodistas elegidos para esta segunda etapa afirmaron a LA NACION que es un gran desafío el moderar un programa cuyo rating es alto por la importancia que significa el debate. El que se realizó la semana pasada demostró que el interés de los ciudadanos es muy alto, aunque no absoluto. Logró un encendido del 29,8, y los picos de rating los tuvieron C5N y eltrece.

El anterior debate además suscitó algunas críticas en cuanto a sus reglas es por eso que la Cámara Nacional Electoral (CNE) posiblemente evalúe modificaciones para los próximos años. "La CNE está abierta a recibir todo tipo de propuestas para mejorar el debate. Por supuesto que habrá cosas que se puedan considerar y otras que no", dijo Carlos March, el vocero del Consejo Asesor, esta semana a LA NACION.

Recordemos que los candidatos que acceden al debate superaron el piso del 1,5 por ciento de los votos en las PASO, por lo que son: Alberto Fernández, del Frente de Todos; Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Nicolás del Caño, del FIT-Unidad; Juan José Gómez Centurión, de NOS y José Luis Espert, de Unite.

Marcelo Bonelli

Marcelo Bonelli habló sobre su experiencia en la difusión de los debates políticos Fuente: Archivo

Marcelo Bonelli, economista y periodista, es desde 1993 una de las caras de eltrece y TN y una de las figuras de Radio Mitre. Si bien Wikipedia dice que nació en Formosa, Bonelli se encargó de aclararle a LA NACION que nació en la ciudad de Buenos Aires hace 63 años.

Este es el segundo debate presidencial en el que participa como moderador, pues ya había sido parte del de 2015. "Estoy contento -indicó a LA NACION- porque pusimos nuestro granito de arena a través de Todo Noticias, eltrece y a A dos voces para propiciar los debates políticos en la Argentina, que ahora se han institucionalizado por ley. Es un gran avance para la democracia argentina que haya una legislación que obligue a los candidatos presidenciales a debatir, que haya penalidades, que se haya establecido que el que no va, va a tener el atril vacío durante toda la emisión del debate. Creo que ha sido un gran avance institucional".

Quien es padre de tres hijas, considera que es muy positiva la posibilidad de un espacio en el que los candidatos expongan sus pensamientos: "Creo fervientemente que los debates, al juntar en un mismo espacio a los candidatos, hacen que se escuchen los unos a los otros y que así puedan rebatir ideas. Realmente sirve al electorado y sirve también para exponer nuevas ideas y tratar de resolver los problemas que tiene la sociedad argentina".

En cuanto al resto de los colegas con los que compartirá la emisión este domingo, dijo: "Estoy honrado de poder trabajar en un equipo con moderadores de alto nivel profesional y periodístico como todos los que están ahí".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderador?

-La CNE nos explicó que la decisión fue buscar conductores de noticieros que hayan tenido responsabilidad en eventos periodísticos importantes. En mi caso personal también creo que influyó el hecho de que hace más de 20 años, a través de Artear, TN y A dos voces, propiciamos y fuimos pioneros en realizar todos los debates políticos en la Argentina hasta ahora. Además yo participé en el primer debate presidencial que se hizo hace cuatro años, en 2015, tanto en el debate para primera vuelta, donde participaron todos los candidatos presidenciales menos Daniel Scioli. También fui parte del debate para el ballotage en el cual estuvieron Scioli y Mauricio Macri.

-¿Cómo te estás preparando?

-Me estoy preparando de la mejor manera, con todas las antenas, con toda la pila posible. Es un hecho histórico y fuera de lo común. Van a estar ahí frente a frente los candidatos elegidos por la gente para competir en las elecciones. Vamos a tener la oportunidad de escuchar sus propuestas, ver cómo confrontan sus ideas y las rebaten, lo cual es fundamental para tratar de solucionar los múltiples problemas que tiene la sociedad argentina, tanto económicos como sociales. Creo que es un debate importante. Me preparo con toda la responsabilidad junto a todos los equipos, con la Cámara Electoral, la producción y todos los colegas moderadores.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Cuando hacemos los debates en A dos Voces (TN) siempre digo que cuanto menos se noten los moderadores eso quiere decir que el debate es un éxito. Entonces considero que el rol que yo debo cumplir en el debate presidencial es hacer cumplir las reglas de juego pactadas por la CNE y por los equipos de los candidatos a presidente. Ese es el principal rol, cumplir a rajatabla el reglamento, evitar que algún candidato utilice minutos de más, evitar también que la platea (porque va a haber una platea calificada que va a ver en vivo los debates) genere aplausos, genere abucheos, cosa que está terminantemente prohibido por los reglamentos. Así que básicamente lo central en el debate es hacer cumplir el reglamento pactado por todos.

Mónica Gutiérrez

Mónica Gutiérrez explicó la importancia del convenio de confidencialidad Fuente: Archivo

Mónica Gutiérrez nació en Rosario y a los 19 años fue directo a Buenos Aires para incursionar en el periodismo, en donde cosechó una larga carrera en la conducción de noticieros. Así, en 1979 fue conductora del informativo 60 Minutos y luego pasó por noticieros históricos como Informe Uno (1982), Hora Veintiuno (1986) y más. Hoy, con 64 años conduce América Noticias edición central por América TV, lugar que ocupa desde 1997.

"Me dio mucha alegría cuando me informaron que iba a moderar el debate presidencial en su segunda instancia. Me gusta estar ahí. Ser parte de esa escena histórica de la democracia es una honra para mí", explicó a LA NACION la conductora, madre de tres hijos y ganadora de seis Martín Fierro en la categoría de mejor labor periodística femenina y dos en la misma categoría en cable.

Gutiérrez explicó también de qué se trata el convenio de confidencialidad que firmó junto a sus colegas: "El convenio determina por ejemplo que si accedemos accidentalmente a una información sensible que ocurra durante, antes o después de la transmisión, no podemos difundirla. Es un compromiso ético".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderadora?

-En la CNE me dijeron que los criterios de selección eran el tener experiencia en el dominio de la situación en vivo, tener estado de conocimiento público a nivel nacional, y no tener una relación manifiesta con los espacios políticos que debaten. Es una transmisión de televisión con alto rating, por lo que se necesita básicamente un dominio de la escena en vivo.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Es un rol más técnico que periodístico. Debemos ver que se cumplan las normas y las reglas del juego del debate, como el respeto de los tiempos de exposición de cada candidato. No vamos a hacer preguntas. Y si se da algún episodio disruptivo, debemos hacer cumplir con lo consensuado.

-¿Cómo te estás preparando?

-Yo he seguido la campaña de punta a punta y cómo se han dado las alianzas minuto a minuto. En lo personal, me preparo solo para mantenerme tranquila, que es el trabajo que hago cuando conduzco en televisión. Además me preparo con ciertas normas cotidianas para estar bien frente a cámara.

María O'Donnell

María O´Donnell y su visión sobre la importancia de los debates en la política Fuente: Archivo

María O'Donnell nació en los Estados Unidos en 1970 y está nacionalizada como argentina. Es licenciada en ciencias políticas (UBA) y periodista. Comenzó en la gráfica y luego se enamoró de la radio, medio en donde realiza De acá en más en Metro 95.1 y Tarde para nada en Radio con vos. La periodista, que tiene un Martín Fierro y un premio Konex por su labor, hoy por hoy conduce Corea del Centro en Net TV junto a Ernesto Tenembaum.

O´Donnell formó parte del grupo de profesionales que comenzó a destacarse con Jorge Lanata, como Marcelo Zlotogwiazda y Ernesto Tenembaum. Además trabajó junto a figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Guinzburg y Adolfo Castelo.

Con respecto a su designación como moderadora, dijo a LA NACION: "Fue algo grato. Yo ya había participado en 2014, a través de una ONG, en una campaña para promocionar la creación de espacios de debate para los candidatos presidenciales. Creo que es positivo para promover el voto informado y el acceso a las propuestas y políticas de bien público de cada partido".

Además, quien es madre de dos chicas adolescentes, dio su opinión sobre lo que le gustaría que ocurra en este nuevo debate: "Ojalá pasen cosas fuera de libreto. Ojalá tenga dinamismo y se vea la destreza de los candidatos en sus discursos con el uso de sus tiempos. Yo creo que este es el debate posible, no el que a mí me gustaría ver. Se desecha que los candidatos se hagan preguntas entre ellos. O que los periodistas puedan preguntar y sorprendan al candidato. No por el protagonismo de los periodistas, si no para poner pimienta entre ellos y que se vea cómo reaccionan y contestan".

Con respecto al convenio firmado, dijo: "Es un acuerdo voluntario de confidencialidad porque tenemos restricciones por formar parte de la trastienda del debate. Es un compromiso ético con quien te llama. Además es algo que hacés de manera voluntaria, ad honórem, y hay una multa por incumplir ese acuerdo de confidencialidad".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderadora?

-Creo que es el resultado de un proceso de selección de los canales (que sugirieron periodistas), de los candidatos y de la CNE. No te lo explican mucho.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Somos más conductores que moderadores. Es un rol de presentadores. Las reglas están muy pautadas. Tenemos un rol muy secundario.

-¿Cómo te estás preparando?

-La verdad no hay una preparación porque no preguntamos. Sí hay una preparación en cuanto a la mecánica y reglas acordadas entre el canal y la CNE.

Claudio Rígoli

Claudio Rígoli, feliz por su designación como moderador del segundo debate presidencial Fuente: Archivo

Claudio Rígoli nació en Entre Ríos y ya en Buenos Aires estudió locución en el Cosal. En 1987, tras un exhaustivo casting, fue elegido por Alejandro Romay para hacer un noticiero junto a Juan Carlos Pérez Loiseau y Silvia Fernández Barrios. Allí fue cronista hasta que en 1997 condujo su primer noticiero en Canal 9. Así, fue parte de informativos como Nuevediario, Azul Noticias, y más. Hoy por hoy, padre de dos hijos (una chica de 20 y un adolescente de 18), conduce Argentina en Vivo (C5N), Telenueve Central (elnueve) y Tal como son (Canal Metro).

Sobre su participación en el debate que se realizará el domingo 20, dijo: "Siento responsabilidad, orgullo y alegría por ser parte de este evento histórico de nuestra democracia ya que la ley fue sancionada en 2016 y este será el primer debate nacional obligatorio".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderador?

-Por mi experiencia ininterrumpida en la conducción de noticieros a lo largo de 22 años en canal 9. Además, estoy en C5N hace 12 años, desde que la señal inició su primera transmisión, la cual conduje. Además creo que me eligieron por mi programa de entrevistas personales en Tal Como Son, en Canal Metro, donde estoy hace 9 años.

-¿Cómo te estás preparando?

-Yendo a las reuniones tanto de la Cámara Nacional Electoral como con los productores encargados de la transmisión televisiva.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Los moderadores hemos escuchado críticas negativas y todas vienen desde la desinformación. Es evidente que no leyeron ni se informaron sobre el reglamento que establece la ley y que fue acordado por los partidos políticos que representan a los seis candidatos que participarán del debate presidencial. Así que no tengo nada que creer ni descreer sobre mi función en el debate, ya que será puntualmente atenerme a cumplir y hacer cumplir estrictamente ese reglamento. Entre otras cosas, allí se dice que los moderadores no podemos emitir opinión, ni preguntar y debemos tener un trato igualitario con todos los candidatos. Así como en los noticieros la protagonista debe ser la noticia y no quien la cuenta, acá los protagonistas son los candidatos, no los moderadores.