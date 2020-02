Karina Jelinek no pega una. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de febrero de 2020 • 02:06

El departamento de Silvina Luna en Puerto Madero es impecable. Cada detalle combina, cada adorno, cada libro, cada aspecto en la decoración tiene un porqué. A esto se sumó que, por su carácter de anfitriona de Divina comida, la actriz ambientó la casa con motivos indios e incluso se puso un sari, vestimenta típica del país.

La introducción es necesaria para entender lo que fue para Luna la llegada de su compañera de programa, Karina Jelinek. La modelo venía cruzada porque en el viaje se le había roto el vestido. De todos modos, llegó con la mejor onda, hasta que al colgar su cartera en un perchero, este se cayó sobre un cuadro carísimo que estaba en la entrada.

"No lo puedo creer, me rompiste el cuadro", alcanzó a decir la dueña de casa. "No, lo hizo pelota", gritó Gabriel Schultz tirando más leña al fuego. La obra, hecha especialmente para Silvina por la artista marplatense Sabrina Bertelo, quedó con un agujero en el centro del lienzo. "Una fortuna me salió", dijo Luna, mientras Jelinek le prometía que le iba a regalar otro.

Mariano Peluffo quiso arreglarla y la empeoró: "Ojo que esto se salva, le metés de atrás uno de esos pitucones de las rodillas con la plancha, y va. Después le decís a Sabrina Bertelo que lo manche un poco". Así comenzaba una noche que, al menos para Silvina Luna, parecía ser para el olvido.