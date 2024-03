Escuchar

En la previa a su cumpleaños número 43, Karina Jelinek decidió tomarse unos días de descanso y viajó, junto a Flor Parise, a Miami Beach. Cómplices, divertidas y muy relajadas, se dejaron ver a puro mimo sobre la arena blanca de la costa este de los Estados Unidos.

Con el romance blanqueado y sin nada que esconder, las modelos aprovecharon el cálido día para charlar, tomar sol y sacarse fotos. Además, compartieron una botella de vino rosado , que fueron tomando de a poco a lo largo del día de playa.

Karina Jelinek y su novia Florencia Parise disfrutaron del sol y del buen vino en las playas de Miami Beach Grosby - Backgrid/The Grosby Group

La pareja se mostró cómplice y divertida, mientras disfrutaba de un buen vino Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Tampoco faltaron los besos en la tarde de sol Backgrid/The Grosby Group

Para el día de playa Jelinek eligió un look canchero con toques étnicos: sobre una microbikini negra lució una pollera larga estampada naranja y verde, un cinturón rosa y una fresca camisa blanca, que no abotonó y llevó apenas anudada. El pelo lo acomodó con dos colitas y completó el look con un sombrero y un bolso para la ocasión. Parise, en cambio, optó por un look total black: un mini pareo negro y un top a tono, lentes de sol y sandalias de Gucci.

Siempre a la moda, Jelinek lució su figura con una microbikini negra. Para llegar y partir, optó por una pollera étnica y un cinto rosado Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Luego de un buen bronceado, las chicas dejaron la playa con la copa en la mano Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Jelinek completó el look con una camisa blanca que llevó sin abotonar, apenas anudada al frente Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Un amor perfil bajo

Si bien los rumores sobre un romance entre Jelinek y Parise eran un secreto a voces, la pareja recién blanqueó su amor en noviembre del año pasado, durante la visita de la modelo a Bailando 2023, el programa que Marcelo Tinelli condujo en la pantalla de América. En esa oportunidad, Parise la acompañó al piso y, ante las consultas, Jelinek decidió hablar.

Luego de la participación de la modelo en el escenario con una salsa de a tres junto a Kennys Palacios y Morena Sánchez, Ángel de Brito advirtió la presencia en el estudio de Parise y no quiso perder la oportunidad de pedirle que interviniera en la charla.

“No le gusta”, advirtió Jelinek y siguió: “No quiere que hable de ella, así que respeto eso”. El conductor de LAM entonces insistió y recordó que la modelo apareció en varias tapas de revistas junto a su pareja. “No le gusta la exposición, es bajo perfil”, repitió Jelinek. Sin embargo, luego dio detalles de su relación. “Para mí es un placer estar con ella. Es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”, reconoció.

Jelinek y Parise suelen compartir su amor en las redes

Sobre la intimidad de la pareja, Jelinek contó que ambas tienen un gran carácter. “Ambas son bravas. Karina es muy peleadora”, apuntó Polino, aunque ella le replicó: “No. Defiendo lo mío. Vengo trabajando desde muy chiquita y me hago respetar. De hecho, considero que no tengo enemigos, al menos que yo sepa”.

Luego del programa, en diálogo con Intrusos, Karina contó por qué no hablan abiertamente sobre su relación. “No me gusta a mí tampoco hablar de mi vida privada . Así que estoy perfil bajo y muy tranquila. Se puede vivir bien y no mostrarse tanto, cuidarse”, aseveró. Y afirmó que ambas atraviesan “un buen momento”.

Intrusos también intentó ese día hablar con Parise y aunque la modelo se negó, dejó un título contundente. “Ay, no, perdón. Soy muy tímida y no me gusta hablar”, expresó cuando el periodista se acercó a ella para consultarle sobre su presencia en el piso del show. “Con Kari está todo súper bien. Pero me da mucha vergüenza hablar”, señaló.

Karina Jelinek contó que quiere ser mamá y criar a sus hijos con Florencia Parise

Luego de su pe separación de Leonardo Fariña, Jelinek nunca volvió a referirse a su vida amorosa de manera pública. Sin embargo, sus fans comenzaron a notar que su vínculo con Flor Parise, quien supo ser una de sus amigas cercanas, se fortalecía cada vez más. Aunque optaron por no encasillar aquello que las unía, fue evidente a los ojos de quienes las conocían que su cariño trascendía el de una simple amistad. Las vacaciones compartidas, celebraciones del Día de San Valentín y románticas cenas a la luz de las velas dieron paso a la convivencia y, llegado un punto, Karina dio a conocer su deseo de criar un hijo junto a Parise.

“Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, detalló en una de sus visitas a PH: Podemos Hablar (Telefe), en donde remarcó que lo haría “con ayuda de una amiga”. La elegida era Florencia, a quien más tarde definió como “su compañera de vida”.

Pese al amor que se manifestaban, en 2022 empezaron a sonar las alarmas de crisis dentro de la pareja y trascendió que la modelo se habría visto obligada a irse del hogar en donde convivían. La pareja rompió en 2023, y si bien ellas aseguraron que era definitivo, meses después se volvieron a mostrar juntas, y desde ese momento no se separaron más.

