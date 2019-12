Laura Fidalgo y Graciela Alfano mantuvieron un duro cruce en Los ángeles de la mañana Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019 • 14:42

Esta mañana, Laura Fidalgo estuvo en el piso de Los ángeles de la mañana junto a Florencia de la V para hablar de su reconciliación tras un viejo conflicto del pasado. Mientras que la integrante del BAR y la participante del "Súper Bailando" limaron asperezas y aseguraron que el enfrentamiento entre ellas quedó atrás, un nuevo y sorpresivo cruce surgió en vivo entre Fidalgo y Graciela Alfano.

"Cuando Fidalgo llegó al estudio se saludó con Graciela y le dijo: 'Hola, traidora'", reveló Ángel de Brito en pleno programa. Enseguida, la bailarina confirmó los dichos del conductor del ciclo y explicó los motivos por los cuales la llamó así a la panelista: "Cuando veo el programa nunca me tira una buena. Entonces viene a saludarme como si nada pasara y dije: 'qué traidora'", expresó molesta.

Enseguida, Alfano recogió el guante y se defendió: "Yo nunca te digo 'te amo, te quiero' porque yo eso se lo digo a la gente que realmente quiero. Y ahora simplemente te saludé porque soy educada. (...) Yo le dije que era sorda y que no pisa bien, sí".

Sin dudas, este comentario desató la furia de la bailarina que no tardó en contestarle con cierta ironía: "Claro, 30 años de bailarina, 8 escuelas, estuve representando al país afuera, toda mi vida viví de esto (.). Tampoco me quedé esperando que me llamen, produje mis propios espectáculos. No estaría acá después de tantos años, pero bueno. Basta, avancemos", señaló enojadísima. Y lejos de poner paños fríos arremetió nuevamente contra la actriz: "Grace, tu carrera, hermosa y bella periodista. Tranquila no vengo a pelear, buena energía", chicaneó una vez más.

"Yo mantuve vigente un nombre 48 años... A ver quién lo hace (.). Yo no voy a hablar de mi trayectoria porque es aburridísimo", retrucó Alfano. Y sin ánimos de calmar las aguas, encendió aún más la polémica. "Lo que yo le quería preguntar antes que salte todo esto es si puede bailar o no. Porque hay gente que dice que podés, pero no podés por un juicio. Que aparentemente te habrías roto en el 'Bailando', que hubo un juicio y arreglaste de esta manera, estar en el BAR; eso es lo que se dice", lanzó frente a la mirada atónita de sus compañeras.

"¿Juicio de quién? Ay no, por favor. Es mentira. Llamá a Jorge Batista, mi médico. Yo me operé en febrero. Yo me rompí ligamentos cruzados hace 5 años, de hecho tengo dos injertos. La otra rodilla me la operé en febrero", explicó Fidalgo desmintiendo los dichos de la exvedette. Y muy molesta, agregó: "Estás jugando con algo que es la salud, stop, frenate".

Tras asegurar que era solo una pregunta por cierta información que ella tenía, la bailarina volvió a interrumpir a Alfano y advirtió: "No, no, pará porque yo estuve con tratamiento y depresión. Para una bailarina es como si te cortaran las piernas. Las únicas personas que pueden entender esto son las bailarinas o los deportistas de elite, si no no tenés idea de ese dolor y no podes hablar".

"Yo tuve la rodilla rota y pasé por todo ese dolor", retrucó la actriz, dando a entender que sabía muy bien el dolor que se siente. Mientras sus compañeras de panel se burlaban por su comentario, Fidalgo concluyó: "Sí pero no sos bailarina. Si yo soy conductora, odontóloga o presidente y no utilizo mi cuerpo, puedo seguir y no pasa nada. Ahora como bailarina es distinto. No tenés idea, no podes hablar".