Echale la culpa al rating: Hechizada, la serie que iba a consagrar a Florencia Peña pero terminó rodeándola de maleficios

La televisión, por lo general, transita etapas o modas. A comienzos de 2001 el reality show era el gran formato de moda, desde el icónico Gran Hermano a Popstars y El Bar, los participantes ignotos (personas comunes y corrientes) eran los dueños de la pantalla. Después llegó el tiempo de los talks shows, donde el público también era el protagonista, pero contando sus miserias en el horario de la tarde. Y en 2004 le llegó el turno a las sitcoms “made in Argentina”, con Florencia Peña como la gran candidata a ser la reina de este formato.

La niñera se estrenó en enero de 2004 en la pantalla de Telefe con un promedio de 29,2 puntos de rating y fue la primera de varias sitcom que llegarían con el correr de los años, con mucho éxito, para quedarse. Basta repasar los índices de audiencia que tiene aún hoy Casados con Hijos, también protagonizada por Peña y un elenco estelar encabezado por Guillermo Francella, Érica Rivas y los hermanos Lopilato, para darse cuenta que el canal tomó la decisión correcta al importar este formato a nuestro país.

Peña, que se lució en el difícil papel de Flor Finkel y luego se convirtió en la hilarante Moni Argento, era la actriz ideal para este tipo de proyectos. Por eso, no fue descabellado que Telefe apostara a ella cuando se pensó en la realización local de Hechizada, la exitosa serie que lanzó a la fama a Elizabeth Montgomery y que mucho tiempo después llevó a la pantalla grande Nicole Kidman.

El 9 de enero del 2007 a las 22hs se estrenó finalmente Hechizada, con un elenco de primeras figuras, entre las que estaban Florencia Peña (Samantha), Gustavo Garzón (Darrin) y Georgina Barbarossa (Endora). La comedia fue la gran propuesta del verano de Telefe, que debutó con 21,4 puntos de rating, una marca nada despreciable para la época del año, pero perdió en la competencia directa con Son de Fierro, que promedió 22,6.

La historia, como muchos recordarán, contaba las peripecias de una pareja de recién casados, y de una joven brujita moderna que trataba de pasar desapercibida , como el común de los mortales, sin utilizar sus poderes.

Pero el proyecto que se lanzó como una de las grandes apuestas del año del canal, nació con un maleficio bajo la escoba. Luego de siete meses de grabación, que comenzaron en enero de 2006, Telefe interrumpió la producción , ya que decidió realizar Casados con hijos 2, y necesitaba que Florencia Peña se pusiera, nuevamente, en la piel de Moni Argento.

“Creo que las cosas pasan por algo, lo que ocurrió con Casados con hijos nos sirvió para poder postergar Hechizada. Cuando sucede que un canal sale al frente con un proyecto tan importante, porque ésta es una serie que mucha gente amó, y se atrasa, empiezan a hacerse todo tipo de elucubraciones: que se paraban las grabaciones, que no iba a salir nunca, que no le gustaba al canal, y nada de eso ocurría. Yo siempre supe que se iba a estrenar porque el canal no sólo había invertido mucho dinero, sino también mucha energía en esto”, declaró Peña en aquel momento en diálogo con LA NACION.

Florencia Peña, como Samantha, y Gustavo Garzón, como Garrin, en Hechizada

El segundo maleficio fue el horario, ya que salvo por el debut, y un par de salidas al aire más a las 22, el canal fue moviendo su lugar en la grilla. Durante el primer mes, se emitió de lunes a viernes, pero desde febrero salió al aire de lunes a jueves. El horario también sufrió sus modificaciones: las dos primeras emisiones y la del 6 de febrero fueron a las 22, pero poco a poco pasó a las 21:30.

Tantos cambios lograron que el público fuera abandonado la sitcom que promediaba, en ese momento, 16 puntos. El 7 de febrero Telefe volvió a ajustar la salida al aire para las 20:45, y a partir de ahí su rating bajó hasta llegar a los 12 puntos. La comedia fue levantada, intempestivamente, el 28 de febrero con más de 20 episodios sin emitir.

Durante 35 capítulos al aire obtuvo un promedio de 15 puntos (tuvo picos de 21 y en su última emisión llegó a los 11,4, según mediciones de Ibope). Varios fueron los motivos que complicaron a la sitcom, más allá de los horarios. Por un lado, era una historia que fue efectiva en su momento pero que para aquel entonces quedó demasiado naif; y por otro hubo mucha complicación interna por los trucos y efectos especiales que retrasaron el producto. Realizar un episodio le tomaba al canal casi ocho días entre grabación y post producción.

El 2007 fue bastante peleado, en materia de rating, entre Telefe y El Trece. Si bien el canal de las pelotitas, manejado por Claudio Villarruel, se quedó con el promedio anual, Adrián Suar logró ganar los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

Y aunque lo canales se sacaron chispas con Gran Hermano, Bailando y Patinando por un sueño, el encendido tuvo una fuerte baja con respecto a años anteriores. Como ejemplo, basta tomar el primer semestre de 2005 con 32.5 puntos, y en el mismo periodo de 2006 el promedio cayó a 32,4 y en 2007 disminuyó a 29 puntos.

Canal 9 cambió de manos, ya que Daniel Hadad le vendió el 80% de las acciones al empresario mexicano Remigio Ángel Gónzalez Gónzalez, y América sorprendió con una comedia diferente: Lalola, creada por Sebastián Ortega y con Carla Peterson y Luciano Castro como gran pareja principal.

2007 también será recordado como el año en que la TV se quedó, por un tiempo, sin ficciones debido a un conflicto salarial entre la Asociación Argentina de Actores, la Cámara de Productoras Independientes de Televisión (Capit) y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA). Al no llegar a un acuerdo, los televidentes se vieron privados de ver unitarios o tiras, a causa de los sucesivos paros en el sector.

39.1 promedió la final de Gran Hermano que consagró, tras 119 días de encierro, a Marianela Mirra ganadora de la edición. Esa noche cuando Jorge Rial anunció a los finalistas, la pantalla de Telefe escaló a un pico de 50,1 puntos. Números que ni con el mejor de los hechizos lograríamos replicar en la televisión de hoy.