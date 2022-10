Échale la culpa al rating: Casados con hijos, la remake argentina que empezó con el pie izquierdo pero se convirtió en un extraño fenómeno

escuchar

La televisión es cíclica, de la misma manera que de un tiempo a esta parte todo se convirtió en reality show, en otra época los talks shows tuvieron su momento de gloria y también la pantalla chica le dio espacio a la adaptación de las sitcoms estadounidenses. Con resultados dispares, Florencia Peña protagonizó La Niñera y Hechizada, mientras que Carmen Barbieri, junto a Nicolás Vázquez y Gianella Neyra, fueron las figuras estelares de Quién es el jefe.

Pero sin lugar a dudas, la sitcom por excelencia, que hace años se sostiene en pantalla, es Casados con hijos. La versión local de Married with children se estrenó en la pantalla de Telefe el 12 de abril de 2005, de martes a jueves a las 23 horas. Lo que poca gente recuerda es que su primera temporada, lejos de ser un éxito, recibió un montón de críticas y no obtuvo los números de rating esperados por el canal .

Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato le dieron vida a “Los Argento” junto a Érica Rivas y Marcelo de Bellis. Pero ¿cómo nació esta comedia políticamente incorrecta en donde los contenidos van a contramano de este tiempo inclusivo y que hasta el día de hoy sigue divirtiendo a la audiencia?

Francella y Peña junto a "Fatiga"

Todo comenzó el día que Francella fue de invitado a La Niñera, éxito que protagonizó Florencia Peña entre 2004 y 2005 con un promedio de 24,7 puntos en su primera temporada. La química entre los dos actores fue tal que las autoridades de Telefe se pusieron a buscar otra sitcom para que protagonizaran entre ambos. Primero pensaron en adaptar Everybody Loves Raymond, pero a Francella le parecía un poco floja, hasta que decidieron, entre todos, que Married with Children era la ideal. Luego de pedir la autorización pertinente a Sony en Los Ángeles, el mayor desafío por delante era cómo traducir la vida de una familia “marginal” estadounidense a la Argentina.

Casados con hijos cuenta la vida de una familia de clase media argentina, en tono de comedia, con sus problemas cotidianos. Pepe Argento tiene una vida monótona y trabaja en una zapatería, su esposa Moni es un ama de casa que poco sabe de las tareas del hogar y malgasta la plata. Completan el cuadro familiar Paola y Coqui, dos adolescentes muy especiales. Los Fuseneco son los vecinos de al lado que, como tales, tienen una relación de amor-odio. Todos los personajes encarnan un estereotipo que le quedó como anillo al dedo al guion.

Casados con hijos

La comedia original transcurría en Chicago, mientras que nuestros Argentos eran vecinos del Bajo Flores. La sitcom, que mostraba una familia estadounidense de los años ochenta, se estrenó en la cadena FOX en 1987, y en Argentina todo comenzó 17 años después. Pero por sobre todas las cosas, el humor del país del norte poco tenía que ver con la idiosincrasia local. Y ahí es donde jugó la mano de los adaptadores, con Axel Kuschevatzky a la cabeza, que supieron encontrar el equilibrio justo a la comedia .

“Cuando se estrenó Casados con Hijos le fue bien en materia de rating, pero no le fue increíblemente bien. Y los críticos no la entendían y reclamaban una historia original. La idea que teníamos era burlarnos un poco de todas las comedias familiares argentinas donde todos se querían todo el tiempo, desde Los Campanelli a Los Benvenuto”, recuerda Kuschevatzky en diálogo con LA NACION.

La sitcom debutó en su primera temporada el 12 de abril de 2005 a las 23 y finalizó el 22 de diciembre a las 20.30, con un total de 143 emisiones y un promedio de rating de 17.1 puntos. La segunda temporada comenzó el 14 de agosto de 2006 de lunes a viernes a las 21.30 y registró un promedio de 21.7 puntos. Pero el verdadero éxito del programa se dio a través de los años, que puesto a competir en diferentes días y horarios, obtuvo buenos números, y se convirtió en el caballito de batalla de Telefe.

Peña como Moni Argento

“Lo que nos pasó a todos fue que mientras hicimos Casados con hijos lo disfrutamos mucho. Después hubo un tiempo en el que siguió saliendo al aire y no podíamos enojarnos, ni ponernos contentos, tenía vida propia. Y con los años, todos empezamos a tomar dimensión que estábamos frente a un fenómeno que en la historia de la televisión argentina no se había dado nunca. Lo único que se me ocurre fue Viendo a Biondi o los ciclos de Olmedo”, reflexionó Kuschevatzky sobre el desempeño del programa.

La serie transcendió la pantalla, ya que no solamente generó una cantidad de memes en todas las redes sociales sino que diferentes momentos del programa deambulan por Tik Tok. Hace pocas semanas una usuaria mostró cómo está la fachada de la casa original de los Argento y provocó todo tipo de reacciones. Hasta en la sexta temporada de Better Call Saul se puede ver en una escena del primer capítulo un cameo de Casados con hijos versión argentina.

En 2017 empezaron a fantasear con la posibilidad de llevar la sitcom al teatro, algo inédito hasta ahora. Luego de que Sony aprobó el proyecto, los actores se pusieron de acuerdo, salvo Érica Rivas que se bajó de la obra, escándalo mediante, y se encontró el guion correcto. El proyecto se anunció en 2019, pero la pandemia arruinó los planes de los Argento, que tendrán que esperar hasta el 5 de enero de 2023 para demostrar que la magia está intacta.