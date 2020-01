Marcela Tiraboschi, la exmodelo que denunció por lesiones a Cacho Fontana en 1992, reapareció en los medios para dar testimonio de un accidente que la tuvo como protagonista Crédito: Captura de televisión

Conocida por ser una de las secretarias de Gerardo Sofovich en la década de los '80 y, luego, por la turbulenta relación con Cacho Fontana que terminó con una denuncia por lesiones e incitación al consumo de drogas contra en animador, Marcela Tiraboschi fue noticia en los últimos días por caerse en un pozo ciego en su casa de Bragado.

Muy conmovida y llena de hematomas por todo el cuerpo, Tiraboschi pasó por el piso de Confrontados y contó cómo fueron los hechos: "Desde hace seis meses vivo en un departamento de dos ambientes con un patio interno que desemboca en un río. Tengo piso de cerámica y como se me escapaba el gato, me paré sobre una parte y en el acto me tragó el pozo ciego", relató aún sorprendida.

Tras aclarar que está viva "de milagro", dio más detalles sobre su accidente: "Cuando me caigo, me prendo de los bordes porque me tragaba el agua y yo soy asmática. Como vivo sola, empecé a gritar socorro y un vecino llamó a los bomberos". Y enseguida, recordó la sensación de asfixia y ahogo que la invadió en ese momento. "Se me cerró la glotis porque soy asmática. No podía respirar. Nunca vi la muerte tan de cerca, no se lo deseo ni a mi peor enemigo", expresó con lágrimas en los ojos.

"No me quebré porque mi madre y San Expedito no quisieron. Le pedía a ella, mi gran compañera, mi ángel de la guarda, que me ayude porque no quería morirme así", agregó muy angustiada.

Su vida después de Cacho Fontana

Tiraboschi contó que, tras denunciar a Fontana en 1992, se fue a vivir a Chile por un tiempo, y allí rehízo su vida y hasta formó una nueva pareja, aunque desde hace un tiempo está distanciada de su marido. Con una situación económica complicada y sin trabajo, la exmodelo confesó sus ganas de volver al medio. "Ahora la estoy pasando muy mal. Mi plan es ir al 'Bailando 2020' y te estoy hablando a vos, Chato Prada. Quiero ir a pelearme con todo el jurado. Quiero volver al medio para el cual me preparé durante tanto tiempo", aseguró.

"Después de lo de Cacho, me fui a Chile para poner paños fríos. Me quedé 5 años y trabajé un montón allá. Volví, me agarró el corralito y me quedé con una mano atrás y otra adelante. La empecé a remar de nuevo, y si hoy tengo que golpear puertas lo voy a hacer. Tengo una base de baile, de canto y estudié teatro con Lito Cruz y Julio Chávez", remarcó.

Tras reflexionar sobre lo que significó Cacho Fontana en su vida, Tiraboschi aseguró haberlo perdonado y le dedicó unas palabras. "Cacho, si te encuentro, vamos a tomar un café, sin problemas. Yo te perdoné hace muchos años. Me hiciste muy feliz, nos íbamos a casar, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo te amaba? Yo amaba a Norberto Palese, no a Cacho. Vos sabés en tu corazón lo que yo te amaba", expresó mirando a cámara.

Tras advertir que ya no está enamorada pero sí le guarda un gran cariño al legendario locutor, Tiraboschi recordó qué fue lo que la enamoró de él. "Me enamoró su personalidad avasallante. Era un caballero, me mandaba rosas a las tres de la mañana. Ese era Cacho Fontana sin droga (.). Sin duda, fue el hombre de mi vida. Nos amábamos, nos íbamos a casar pero la maldita droga lo arruinó", indicó muy apenada.

"Yo me fui de su lado porque él quería que me drogue con él. Hasta la tercer paliza me aguanté, ya cuando me quebró dije hasta acá llegamos", relató. Y enseguida, le volvió a hablar a su expareja: "Te pido por favor, por todo lo que vivimos y compartimos, yo te amé con toda mi alma, renuncié al programa de Gerardo (Sofovich) por vos, entonces te pido que te cuides porque sos el número uno lejos".