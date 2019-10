El duro cruce al aire entre Ernestina Pais y Susana Roccasalvo

Ernestina Pais se quejó porque la hicieron salir en un móvil sin previo aviso y Susana Roccasalvo decidió sacarla del aire Crédito: Captura de TV

No son días fáciles para Ernestina Pais. Luego del confuso episodio que protagonizó el pasado viernes a la madrugada en Olivos, cuando chocó contra un auto estacionado, la actriz y conductora pasó parte del fin de semana dando su versión de los hechos, asegurando también que fue víctima de "abuso policial y violencia institucional".

Un móvil de Implacables la esperaba anoche en San Miguel, donde iba a presentarse junto al elenco de la obra El show de los cuernos. Y, casi sobre el final del programa que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, la actriz apareció en cámara, entre molesta y sorprendida, dialogando con una persona frente al teatro. "¿No te das cuenta que estoy hablando con alguien?", le respondió al cronista, cuando intentó a acercarse a ella. "Es cualquiera esto, no se hace. ¿Estás saliendo en vivo al aire ahora y me preguntás si doy una nota? ¿Puedo dejar mi mochila aunque sea?", cuestionó.

Mientras los panelistas del programa emitían comentarios en referencia al mal humor de Pais, Roccasalvo tomó la palabra. "Ernestina sabe muy bien cómo es esto. Es una mujer que todos los días a la noche se sienta y opina de los temas de actualidad... Pero bueno, evidentemente este accidente también le movilizó un poquito las ideas de lo que tiene qué hacer y cómo comportarse", dijo la conductora, dando por terminado en asunto. Sin embargo, la actriz salió del teatro para dar la nota, aunque siguió adelante con su cuestionamiento por la forma en que había sido abordada.

"Hay maneras hermosas de hacer notas que no se condicen con esta. Jamás en mi vida negué una nota a nadie, pero esto no se hace así. 'Che Ernes, ¿salís en vivo?'. Primero se consulta. 'Sí, obvio, puedo'", señaló. "Yo estoy muy bien, por suerte las cosas se van aclarando, por suerte la chica a la que, pobrecita, le rompí una óptica... Yo no maté a alguien con el auto, ¿okey? Se está haciendo una locura cuando fue un accidente menor. Esto fue una discusión con un agente de tránsito que fue absolutamente abusivo. Por eso, y después de una hora de discutir, cuando él me amenaza con un control de alcoholemia... Gracias al consejo del policía que estaba ahí, que me dice que yo no tenía por qué hacer la prueba, y se llevan al otro auto que estaba ahí por mal estacionamiento... Yo no sé ni con quién estoy hablando, ni quién está del otro lado", destacó entonces.

"Yo tengo función 21.30, ya. Me tengo que maquillar, me sacan sin maquillaje, es un garrón chicos... Susana, me extraña, una mina con códigos de tele, dale. Si yo te iba a dar la nota igual", chicaneó la actriz.

"Si hay alguien que tiene códigos de tele, esa soy yo", replicó Roccasalvo desde el piso. "Este es un canal de televisión que pone un móvil y vos tenés una producción detrás que te tiene que avisar que vos tenés un móvil esperándote. Esto no es invasivo para nada", siguió, mientras Pais le discutía: "Ni siquiera me dejaste arreglarme un poco. Sos mujer, sos coqueta. Llego sin maquillaje".

Entonces, la conductora decidió dar por terminado el asunto. "Andá tranquila, Ernestina, maquillate y en otra oportunidad hacemos una nota porque sino se va a hacer más tarde", respondió Roccasalvo, frente a la sorpresa de Pais que intentó retomar la charla pero ya no hubo vuelta atrás. "No entiendo, paro a hacer la nota... Es rarísimo todo. Bueno, les mando un beso enorme. ¡Chau!", se despidió la protagonista de El show de los cuernos.

La conductora de Implacables, en tanto, aprovechó para hacer una apreciación personal sobre Pais: "Ernestina viene hace tiempo con comportamientos que no le vienen bien a su carrera, pero son problemas de ella... Nadie dijo que mató a una persona", dijo. "Para opinar de lunes a viernes está todo bárbaro, ahora cuando tiene que dar una explicación yo tengo que saber adentro de un estudio que no llega maquillada".