La conductora habló con LA NACION y brindó su versión sobre los hechos ocurridos luego del choque que protagonizó el viernes a la madrugada

Este viernes, Ernestina Pais fue noticia, pero no por su trabajo. La periodista y conductora protagonizó un accidente de tránsito y, según la versión oficial, se negó a realizarse el control de alcoholemia y terminó escapando del lugar. En diálogo con LA NACION, Pais negó estos hechos, aseguró que fue víctima de abuso policial y violencia institucional, y adelantó que piensa iniciar acciones legales.

"Estoy bien. El día de ayer fue muy tremendo. La verdad es que la mentira que dijeron fue grave. De hecho, se viene una denuncia ahora", comenzó asegurando. Luego, más tranquila, dio su versión de los hechos: "Todo lo que dijeron en el comunicado de prensa es mentira. ¡En ese comunicado hasta dicen que yo les digo que estoy borracha! ¡Es una locura! Si eso hubiese sido cierto, constaría en el acta que labraron conmigo adelante; porque no te pueden labrar un acta si vos no estás adelante".

"En el acta que labraron en mi presencia, lo que dice es que tuve un choque y que me niego al control de alcoholemia, cosa que es ilegal, porque lo utilizaron para amedrentarme", aseguró.

Según la conductora, el control de alcoholemia se lo piden después de una hora de discusión. "Durante todo ese tiempo, yo pido que me den una mano y ellos me amedrentan. Cuando le digo a uno de ellos que se va a comer un juicio penal, ahí me dice 'te voy a hacer un control de alcoholemia'. Y el policía que se ofreció a llevarme a mi casa -porque a las 2 de la mañana dejaban a una mina sola, sin auto y sin documentos, en mitad de la calle- se acercó y me dijo que no tenía que hacer ningún control porque es ilegal. Ahí, simplemente entrego el auto y me subo al auto del policía que me lleva a mi casa", afirmó.

Con respecto a la información oficial que circuló en los medios, indicó: "No es un acta lo que se dio a conocer, es un comunicado de prensa. Si ellos hubiesen labrado dos actas, directamente ya estamos en el horno, porque ya están siendo delincuentes, falseando un documento público. Solo puede haber un acta de infracción de tránsito, que está numerada y es la que tengo en mi poder. Ahí no dice que yo me escapo, ni nada de lo que después expresan en el comunicado de prensa".

Para Pais, aquel comunicado fue una reacción ante su amenaza de iniciar acciones legales. "Todo es bastante raro y básicamente es ilegal que las autoridades inventen un comunicado de prensa con algo que no está asentado en ningún lugar oficial. Es muy extraño que en un choque menor y sin heridos haya un comunicado de prensa diciendo todo esto. Lo que ocurre es que yo viví una situación de abuso policial. Violencia policial institucional. Y esto, termina en una denuncia penal. Y como ellos sabían que yo me fui conociendo mis derechos, se dieron cuenta de que esto iba a terminar en un problema. Porque, una persona no me puede obligar a realizarme un control de alcoholemia una hora después de una discusión y no pueden decir que me resisto a la autoridad porque me niego a que me lleven a la comisaría por un choque que no tiene ni siquiera un herido", señaló.

"Yo creo que ellos, ante eso, pensaron: 'Bueno, vamos a hacerla mierda, para justificar todo lo que ella va a decir'. Lo que ocurre es que, a todo esto, hay cámaras. ¿Nadie se preguntó por qué no aparecieron los videos? Porque nada de lo que ellos están diciendo es cierto. Están ocultando las cámaras. Ante cualquier hecho que ocurre, muestran las cámaras de seguridad. Vicente López es el distrito más monitoreado de la Argentina, pero las imágenes no las vimos", finalizó.

El acta

En el acta, labrada por los agentes de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Vicente López, se deja constancia que Pais "no exhibe la cédula verde" y "se niega a realizar el control de alcoholemia". Además, se informa que se le retiene la licencia y se remite el vehículo al depósito municipal.

El acta oficial labrada luego del choque