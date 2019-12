El gesto de Gonzalo Heredia que incomodó a Mirtha Legrand

El actor tuvo varios momentos incómodos con la diva Crédito: Captura de Video

Gonzalo Heredia estuvo invitado a la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó varios momentos incómodos. Desde el comienzo del almuerzo hubo tensión en las charlas entre el actor y la diva, quien también le preguntó sobre sus polémicas declaraciones sobre Araceli González. Además en el final, el actor hizo el famoso gesto peronista y Legrand no se lo dejó pasar.

"¿Cómo es tu relación con Araceli?", le preguntó la diva sin filtro. Heredia se mostró muy incómodo y le respondió: "Mirtha, ya hablé, ya dije todo y creo que hasta dije demás". La diva le retruco: "Bueno, está bien, pero te lo digo porque vos saliste a hablar, salió en muchos medios". Una vez más, el actor se negó: "Sí, ya sé, pero por eso justamente, no tengo tanta cintura mediática para responder esas cosas, debería haberme guardado mis opiniones". Y agregó: "Hay opiniones que son para la tele y otras que tienen que quedar para uno".

Después de este intercambio, hubo otro momento donde la diva demostró su inconformidad con las respuestas que brindaba el actor. "¿Tu padre sigue trabajando de mecánico?", le consultó. "Sí, sí, no voy a dar la dirección pero sigue con su taller", aseguró Heredia. En ese instante Legrand le dijo que le daba permiso para que difundiera la intersección de las calles y el barrio. "No, no, una vez lo dije y después le tocaban el timbre siempre, querían visitarlo como si fuera una figura de cera, no sé. También hubo un robo, así que ya aprendí que es mejor no dar esos datos", le respondió muy incómodo el actor. "Bueno, yo sólo quería publicitarte el lugar para que vaya más gente", le retrucó la conductora.

Con un clima más distendido, y cuando nadie se lo esperaba, sucedió un nuevo cruce. La diva le había preguntado por la cultura del trabajo que le había inculcado su padre desde muy chico, y Heredia había respondido contando la gran admiración que le tiene hasta el día de hoy a su papá.

Luego la conversación cambió su rumbo y le tocó hablar a Benjamín Reynal, autor del libro Contra el fuego. Mientras la cámara enfocaba al bombero, el actor se mostró muy gracioso, a pura sonrisa, y no se comprendía muy bien porqué. El confuso episodio se develó cuando la diva lanzó: "Te vi, vi lo que hiciste". Un tanto desconcertado, Heredia le dijo: "¿Ah sí? Lo hice sin intención, no fue nada subliminal, es algo que me sale sin querer". Legrand se mostró seria y cerró el diálogo: "Hiciste el gesto peronista, con la V, muchos lo hacen, no me molesta. Pero sólo quería que sepas que te vi, no soy ninguna tonta".