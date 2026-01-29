Un testigo aseguró que la China Suárez y Gonzalo Heredia tuvieron un affaire y contó lo que vio

Un rumor retro volvió a resurgir en las últimas horas, cuando un periodista aseguró que fue testigo de un apasionado beso entre Gonzalo Heredia y María Eugenia ‘la China’ Suárez en 2019, durante una fiesta por los 25 años de Pol-Ka, productora que los tenía a los dos como protagonistas de la novela éxito de la época, Argentina, tierra de amor y venganza.

Esta revelación fue realizada por Santiago Riva Roy en el programa de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live). “Como chaparon esa noche de la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, ¿te acordás? Gonzalo Heredia con la China Suárez. Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos al cámara ‘dale, prendé la cámara’, para tomar esa imagen, y no llegamos”, contó el especialista en espectáculos.

La China Suárez y Gonzalo Heredia compartieron un romance en la novela Argentina, tierra de amor y venganza gentileza eltrece

Ante las dudas de sus compañeros, dado que Heredia ya tenía dos hijos y una relación de nueve años con Brenda Gandini, y la China, por entonces, aún se encontraba en pareja con Benjamín Vicuña, Riva Roy insistió: “Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”.

Esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde existieron quienes se mostraron en contra de contar algo que no puede ser comprobado, y otros que aprovecharon para cuestionar a la actriz, a quien constantemente señalan de vincularse con hombres comprometidos, en referencia a Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi.

“No me sorprende”; “Igual, ¿chaparon fuerte y no llegaron a filmar? Mmm”; “Dios mío, colgados de la China. Un día no dejan de hablar de ella” y “Ya parecen todos enfermitos ensañados contra una mujer”, fueron algunos de los comentarios más destacados al video que rápidamente se volvió viral en redes sociales como X.

Los comentarios evidenciaron un favoritismo por la China Suárez en esta información Captura X

El rumor sobre un affaire entre los actores surgió en la época en la que grababan Argentina, tierra de amor y venganza, producción en la que hacían de pareja y donde también compartían elenco con Vicuña. Sin embargo, la información volvió a circular el año pasado, luego de que Yanina Latorre señalara a Brenda Gandini como una de las famosas perjudicadas por el accionar de la China Suárez.

A raíz de aquello, Gonzalo Heredia se comunicó con Ángel de Brito y le negó haber tenido relación con su, por entonces, compañera de elenco. “Lo que me dijo con respecto a la China Suárez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, contó el periodista en LAM (América TV). Por su parte, ni María Eugenia ni Brenda se refirieron alguna vez al tema.