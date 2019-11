Gonzalo Heredia recordó cuando compartió set con Araceli González en Los ricos no piden permiso Fuente: LA NACION - Crédito: Gaspar Kunis

27 de noviembre de 2019

En las últimas semanas, Araceli González estuvo en el ojo de la tormenta por diversos motivos. Primero por su enfrentamiento con Adrián Suar por la división de bienes. Segundo, por su delicado estado de salud tras ser internada de urgencia por una bacteria que la llevó a terapia intensiva. En el marco de la gala por los personajes del año de la revista Gente, Gonzalo Heredia se metió en la polémica y recordó los días en los que compartió set junto a la actriz, cuando protagonizaban la novela Los ricos no piden permiso.

Recordemos que, en 2016, Heredia y González eran los protagonistas de la novela éxito de eltrece y que en su momento se filtraron unos audios de la exmujer de Suar, en los que tildaba a la producción de "servicio militar". "Para mí es muy difícil resistir una novela donde hago quince escenas por día. Lo único que te estoy pidiendo es que lo tienen que rever porque además yo veo la novela y no aparezco quince veces por capítulo", expresaba la actriz por aquel entonces en un audio difundido por Infama respecto al método de trabajo que se empleaba en las grabaciones.

"No quiero que hables conmigo, simplemente solucionámelo. Sé que tenés tus dificultades como yo también las tengo. Tengo que venir a grabar y fumarme cosas que no me gustan .Esto es un servicio militar, la verdad yo nunca viví algo así", remarcaba furiosa la ex del titular de Polka.

De muy bajo perfil, y tras asegurar que no se siente cómodo hablando de algunas cosas, el actor de Argentina, tierra de amor y venganza expresó su opinión sobre lo sucedido en 2016. "Es un tema bastante delicado. Primero, porque paso mucho tiempo; segundo, porque durante todo este año trabajé con su hijo Toto, que es un divino. La verdad que no puedo mentir ni decir una cosa por otra", comenzó Heredia frente a las cámaras de Los ángeles de la mañana.

En cuanto a sus días en Polka junto a Araceli, recordó: "Cualquier persona que me conozca sabe que siempre dentro de los grupos trato de ser muy positivo. Yo nací en Munro, mi viejo es mecánico y a mí me inculcaron el laburo. Yo estoy mucho más cerca de los técnicos que viven en Ranelagh o en Caseros y se levantan a las 5 de la mañana para venir. Estoy mucho más cerca de ellos que de esto", expresó el actor para dar a entender que el perfil de su excompañera no era el mismo.

"¿Araceli no comparte esos valores?", disparó el cronista de eltrece. "No sé, es algo tuyo eso. Lo que yo te puedo decir es que tengo ciertos valores y, sobre todo, ciertos principios. Me ha pasado también con otras personas que si no va, no va. Hay cosas que yo no tranzo o no me presto, ni soy parte de ese séquito que se forma", aseguró el galán y no hizo más que alimentar aún más los rumores que hablan de una mala relación con González.

"No voy a hablar mal de ella en particular, todo el mundo lo sabe. Cada vez que me fui de Polka en cada proyecto los técnicos me han despedido de una manera hermosa y no a todo el mundo le pasa. Siempre trato de dar lo mejor en cada grupo y ser uno más. No soy ni divo, ni estrella, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o van por ese camino. Y está bien, cada uno hace la suya", lanzó sin filtro.