La irónica reacción de Gonzalo Heredia tras quedar afuera del ranking de los hombres más lindos de la Argentina

Las redes sociales se renuevan a diario con contenidos que rápidamente captan la atención y, en muchos casos, se vuelven virales. Esta vez, el disparador fue un ranking que comenzó a circular con fuerza en X y que abrió un intenso debate virtual al enumerar “los 10 hombres más lindos de Argentina”. En pocas horas, la publicación acumuló miles de visualizaciones, despertó opiniones cruzadas y comparaciones de todo tipo, y sumó un condimento inesperado: la reacción irónica de Gonzalo Heredia.

Todo se conoció a partir de una publicación de la cuenta Rankings de Argentina, que armó una lista con figuras del deporte, el espectáculo y la televisión. En el primer lugar ubicó a Rodrigo Guirao Díaz, seguido por Franco Colapinto y Rodrigo De Paul, mientras que más abajo aparecieron nombres como Ricardo Darín, Hernán Drago, Julián Serrano, Nicolás Francella, Peter Lanzani, Leandro “Chino” Leunis y Juan “Pico” Mónaco.

El ránking viral de los hombres "más lindos de la Argentina" (Captura: X @ArgenRanks)

Como suele ocurrir con este tipo de rankings, la publicación desató una catarata de reacciones, con personas que debatieron el orden, marcaron ausencias y celebraron algunos nombres. Entre todos los comentarios, uno se destacó por encima del resto: el de Gonzalo Heredia que, con ironía, respondió: “No entiendo qué pasó”, teniendo en cuenta que él no aparece en el listado.

La reacción de Gonzalo Heredia se hizo viral (Captura: X @gonzaloherediao)

El mensaje del actor, reconocido por sus roles en ficciones como Los ricos no piden permiso, Malparida y Argentina, tierra de amor y venganza, no pasó desapercibido y abrió un nuevo debate.

Las reacciones de los usuarios al comentario del actor

Como era de esperarse, su reacción no pasó desapercibida y generó todo tipo de respuestas entre los usuarios, que opinaron sobre el ranking y, en muchos casos, coincidieron en la sorpresa por su ausencia en la lista.

Las reacciones de los usuarios ante el comentario de Gonzalo Heredia (Captura: X @gonzaloherediao)

“¿No te pusieron? Esa lista está incompleta”, “Por mí puede salir el puesto 3 y entrar Gonzalo. Tranquilamente”, “Cómo van a dejar afuera semejante galán”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.