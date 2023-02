El gran desafío que tiene Wanda Nara al frente de MasterChef Argentina: ¿Le podrá dar un giro a su carrera?

escuchar

Cuando Telefe dio a conocer la noticia de que MasterChef Argentina estaba dentro de sus planes en 2023, mucha fue la expectativa que generó esta nueva edición para cocineros amateurs sin famosos. Luego de tres temporadas con celebridades compitiendo en las hornallas más famosas de la TV, el canal de Paramount optó por darle otra oportunidad a candidatos ignotos.

La historia de MasterChef en nuestro país, formato exitoso en todo el mundo, tuvo dos etapas. Una primera tanda de programas entre 2014 y 2015, conducida por Mariano Peluffo, en la que Elba Rodríguez fue una de las recordadas ganadoras porque horas antes Crónica TV spoileó su nombre con la famosa placa roja. Y la más cercana -en plena pandemia-, de la mano de Santiago del Moro y con famosos, que se convirtió en caballito de batalla de Telefe para volver a producir programas en el contexto de los contagios por coronavirus.

MasterChef Celebrity revalorizó la cocina, en un momento en donde la pandemia obligaba a gran parte del público a quedarse en sus casas. Además con la incorporación de Del Moro en la conducción y la revelación que fue Damián Betular como jurado, el ciclo conquistó a los televidentes. La primera temporada de famosos, en la que Claudia Villafañe se consagró ganadora, promedió 17 puntos. La segunda subió sus números a 19,6 y la tercera obtuvo 14,6 puntos.

Cuando Del Moro comunicó en sus redes sociales que no sería el conductor de la edición 2023 porque sus energías estaban puestas en el fenómeno del año que es Gran Hermano, varios fueron los nombres que estuvieron en danza a la hora de pensar quién podría llevar el programa adelante. El primero fue el de Paula Chaves, la anfitriona de Bake Off con mucho éxito, aunque luego la modelo le confirmó a Implacables que a ella nadie la había llamado para ofrecerle el proyecto. Otro hombre de la casa, Iván de Pineda, estuvo en la lista y hasta apareció el nombre de Nicolás Occhiato, entre los candidatos, pero ninguno prosperó . Luego de muchas especulaciones, esta semana Telefe confirmó que Wanda Nara será la cara del reality.

En la entrevista que le realizó Germán Paoloski en El noticiero de la gente, la empresaria confesó ser fanática del formato y agregó: “Me gusta conocer las historias, sueños y frustraciones de las personas. Con un famoso es más fácil porque conocés su manera de enfrentarse a todo, acá es todo nuevo. Es un gran desafío para mí y estoy muy agradecida al canal”.

¿Qué lleva a Telefe a apostar por alguien sin experiencia en el rubro y que su vida está más asociada a los escándalos que a la conducción en televisión? ¿Provocación, innovación o simplemente le va tan bien, en materia de rating, que puede permitirse un error sin costos?

Desde que comenzó su carrera mediática, Wanda Nara nunca pasó inadvertida para el gran público. Su llegada a la pantalla fue de la mano de la dupla Jorge Rial-Luis Ventura y una escandalosa tapa de la revista Paparazzi, luego de que se la vinculara sentimentalmente con Diego Maradona. Corría 2006 y una rubia desconocida era sorprendida por el programa Intrusos, justo en el momento en el que lucía un boxer del astro del fútbol. Después de allí vino el casamiento y la escandalosa separación de Maxi López para luego dar paso a su polémica relación con Mauro Icardi. En mayo de 2014 se casaron y, lejos del ruido que generó toda esta situación, el flamante matrimonio partió rumbo a Italia. Fruto de esta unión nacieron Francesca e Isabella.

Habitué del living de Susana Giménez, Nara supo aprovechar sus visitas a la diva de los teléfonos para blanquear situaciones de su vida personal. Participante de “Bailando...” y “Patinando por un sueño”, cada vez que Wanda es noticia, un escándalo explota en su vida personal. Como ejemplo, basta recordar el famoso “Wanda Gate” en el que la mediática no dudó en mandar al frente a la China Suárez y denunciar en sus redes sociales que había tenido un affaire con su marido. Pelea va, arreglo viene, la mediática se separó del futbolista, en términos poco claros, e inició una supuesta relación con el cantante L- Gante. A este capítulo le llegó una nueva reconciliación con Icardi seguida de otra separación. Y si le faltaba algún condimento a esta historia: en las últimas semanas se sumó el supuesto vínculo amoroso de Wanda con el futbolista Keita Baldé, compañero de Icardi en Inter del Milán.

Manager, panelista y qué más...

Wanda Nara junto a sus compañeros de jurado de ¿Quién es la máscara? y su conductora, Natalia Oreiro Prensa Telefe

Años atrás, cuando su vida sentimental parecía encaminarse, Wanda mostraba otro perfil y se convertía en manager de Icardi a la vez que se probaba como panelista de distintos programas de fútbol en la televisión italiana. En su camino ascendente en la pantalla chica de Italia llegó a Gran Hermano. En enero de 2020 comenzó su participación como coconductora del reality, acompañando a Alfonso Signorini, en Roma. En tanto, de este lado del océano, fue parte del jurado de ¿Quién es la máscara?, sin aportar demasiado más que referencias personales, muy lejos del rol que tienen quienes integran este formato en el mundo. Luego, les dio la bienvenida con muchos nervios, producto de la transmisión en vivo, a los participantes de GH antes de entrar a la casa.

Ahora, al frente de MasterChef Argentina, Wanda Nara tiene la chance de poder demostrar que es mucho más que una mediática. Este programa es un ciclo que tiene peso propio, en el que ella tiene más obligaciones que derechos. Está obligada, de mínima, a no empañar un formato probado en el mundo, de tono amable y creativo, que está lejos del barro de los escándalos de los programas de chimentos.

Donato de Santis, uno de los jurados más experimentados en este tipo de programas de TV, fue muy claro en una entrevista que le dio a La Once Diez/Radio de la Ciudad sobre la posibilidad de que Nara fuera la conductora del reality. “Santiago lo hizo tremendamente bien porque estaba alerta a todo lo que sucedía, conocía los tiempos de la televisión, los ritmos y no dejaba ningún bache. Esperemos que ella entre en esa sintonía. Porque si dice estoy acá, hago lo mío, me voy a lucir yo y el resto no me importa, pueden pasar a ser dos programas distintos”.

Wanda tendrá que demostrar que tiene algo para dar más allá de escenas polémicas de su vida personal . Si logra llevar a buen puerto a MasterChef Argentina, le podrá dar un giro a su carrera; si fracasa o la audiencia no la quiere, empañará un formato que tiene aun mucho para dar.