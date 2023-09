escuchar

Martín Murano, hijo de Yiya Murano, considerada la primera asesina en serie de la historia argentina, visitó este lunes Desayuno Americano (América) para contar que subastará el juego de té que utilizó su mamá para matar, al menos, a dos de sus víctimas. Pero, en medio de su charla con el equipo del programa, el único hijo de la llamada ‘envenenadora de Monserrat’ lanzó una dura acusación: “Mi mamá me quiso matar”.

María de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como Yiya Murano, fue condenada por el homicidio de tres mujeres -dos amigas y una prima segunda-, a quienes envenenó con cianuro entre los meses de febrero y marzo de 1979. Su metodología era invitar a sus víctimas, a quienes les debía dinero, a tomar el té con masitas, que previamente había envenenado.

El hijo de Yiya Murano habló de la subasta de las tazas de su mamá y lanzó una dramática acusación

En estos días, Martín Murano, el único hijo de la envenenadora, fue noticia porque puso en subasta el juego de té con el que su mamá habría intoxicado al menos a dos de sus tres víctimas. “Con una de esas tazas, ella mató a la primera víctima, que no sabemos si fue la primera, Nilda Gamba, que vivía medianera de por medio en el mismo piso”, relató Murano en el programa de América, mientras sobre la mesa yacía una de las tacitas del té y una tetera, ambas piezas del macabro juego que está bajo subasta.

Luego, el hombre, que ya escribió un libro sobre su mamá -Mi madre, Yiya Murano-, recordó que ese juego para el té su mamá no lo usaba todos los días y que tampoco era frecuente que ella preparara el té, ya que tenían una señora que trabajaba en su casa. “Esa señora, Igancia, para mí fue una madre, fue la que me crió”, añadió el hijo de la criminal, que fue condenada a cadena perpetua en 1985, liberada, tras la conmutación de su pena, por el presidente Carlos Menem en 1993 y que falleció en 2014.

Martín Murano, hijo de Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat, llevó a Desayuno Americano parte del juego de té que puso a subastar y que fue el que utilizó su madre para ejecutar dos de sus crímenes captura américa

Tras escuchar la información sobre la mujer que lo había criado, Pamela David, conductora del ciclo, le preguntó a Martín: “¿Y Yiya Murano quién fue para vos?”. “La que me trajo al mundo”, respondió, seco, el invitado al programa.

Entonces, Carlos Monti, periodista de Desayuno Americano, le dijo a Martín Murano: “A vos te quiso envenenar”. “Tal cual. Cuando tenía 10 años”, reveló el hijo de Yiya. “¿Nos querés contar?”, inquirió David. “Con gusto te cuento”, replicó el invitado y luego reveló que la mamá había comprado un día una torta y, contrariamente a lo que uno suele hacer, ella “la abrió y la dejó arriba de la mesa”.

Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat, fue condenada por el homicido con cianuro de tres mujeres, dos amigas y una prima segunda

“Yo era muy chiquito, me gustaba comer mucho, era gordo. Entonces corté un pedazo”, continuó Murano. “¿Ella veía lo que vos hacías?”, preguntó la anfitriona. “Según Yiya, vivíamos en un palacio parecido al Taj Mahal. Según la realidad, vivíamos en un departamento de dos ambientes en el centro -respondió Murano-. Ella estaba sentada en el comedor, se veía la puerta de la cocina abierta. Me vio en todo momento”.

“Te voy a ayudar con el relato”, intervino entonces Monti y aportó su información: “Una de las parejas de tu mamá quería sacarte del medio”. “¿Ella te tentó para que comieras esa torta, te la puso para que vayas y la comas?”, quiso saber la conductora.

El relato de Martín Murano sobre su madre que, según él, quiso envenenarlo, asombró al equipo de Desayuno Americano Captura América

“Corté un pedazo, cuando me la llevo a la boca, me la sacó de la mano, la aplastó arriba de la torta que quedaba y la tiró al incinerador”, continuó con su relato Murano, sin responder directo la pregunta que le habían planteado, hasta que luego dijo: “Después me enteré por uno de los amantes de ella, muchos años después, que otro de los amantes había dicho que era mejor que yo no estuviera”.

“¿Vos suponés que la torta estaba envenenada y preparada para vos?”, preguntó entonces Paulo Vilouta, también presente en la mesa de Desayuno. “Sí. Ella reconoció que estaba envenenada. Muchos años después me dijo que era para mí”, respondió, con seguridad, el hijo de la envenenadora de Monserrat. “¿Ella estaba invitada a la casa de una gente que tenía que llevar una torta?”, preguntó sobre el final Pamela David.

“No, era para mí, era para mí. Yo era el beneficiario”, contestó Martín Murano, para asombro de todos los presentes en el estudio.