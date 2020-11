El inesperado y áspero cruce entre Carmen Barbieri y Cinthia Fernández

14 de noviembre de 2020

Este viernes, Carmen Barbieri pasó por Los ángeles de la mañana para hablar de su vuelta al teatro de la mano de Flavio Mendoza. Tras revelar algunos detalles sobre el debut de esta noche, la artista habló de sus olvidos de letra en Cantando 2020 y protagonizó un picante cruce con Cinthia Fernández.

"Vamos a ser los primeros. Empezamos con una función de viernes a domingo en el teatro Broadway. Hace 16 días que empecé a ensayar así que hago un toro. Le renuncié tres veces a Flavio con todo lo que me pasó, pero acá estoy", comentó sobre su incorporación al elenco de Un estreno o un velorio.

Tras bromear sobre la posibilidad de que el público pueda disfrutar de sus olvidos y percances sobre el escenario, Barbieri hizo referencia a sus traspiés en el certamen de canto de eltrece. "Me olvidé una frase y con cancha repetí dos veces la que venía para salir del momento. No me quedé callada. No me lo perdonaron, y para mí cantamos muy bien", opinó.

Su discurso fue interrumpido por Fernández, quién hace unas semanas se incorporó a la competencia. "Hace trece galas que está la mayoría y yo, por ejemplo, estoy hace cuatro y nunca me olvidé la letra", lanzó ante la mirada atónita de sus compañeras.

Lejos de quedarse callada, la capocómica recogió el guante y le contestó: "Pero vos desafinás todo el tiempo". "Ya sé que desafino, vos también desafinaste", retrucó la panelista. Mientras Carmen repetía que no coincidía con el parecer de la angelita, Cinthia se mantuvo firme en su postura: "En algunas galas sí".

"Lo único que no hago es desafinar. Me olvido la letra, la coreografía pero jamás desafino", repitió Barbieri con un tono de voz más elevado. Con intenciones de no seguir discutiendo, la bailarina explicó su punto de vista: "Pero vos sos cantante, entonces es más grave si te pasa a vos que a la gente que no tiene cancha. En un artista eso no se puede perdonar".

Ante esta reflexión, la madre de Fede Bal expresó: "A veces se perdona desafinar por un gran show que te mandás y está bien. Vos mostrás tu cuerpo, tu agilidad y está bien. Te bajan por un lado y te suben por el otro". Y enseguida hizo referencia al caso puntual de Lizardo Ponce, quien declaró que todos se equivocan la letra (incluida Carmen) pero no reciben las mismas sanciones por parte del jurado. "Cuando él se equivoca la letra se queda sentado y no lo resuelve. Pero bueno, también es nuevito y no tiene taco gastado en el escenario. Yo ahí si bajaría más puntaje, pero no estoy juzgando al jurado", concluyó ante la mirada atenta de Karina "La Princesita".