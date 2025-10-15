La polémica declaración de Fede Bal que dejó helado a Mario Pergolini: “Es mi noviecita”

Federico Bal fue noticia en las últimas semanas por hablar de su presente sentimental, en el que aseguró que sale con distintas mujeres del ámbito del espectáculo, pero sin necesidad de formalizar con ninguna de ellas. En medio de este revuelo, el actor aceptó brindarle una entrevista a Mario Pergolini, a quien dejó sorprendido al contarle cómo llama a su mamá, Carmen Barbieri.

Todo comenzó cuando en el ciclo Otro día perdido (eltrece), el conductor le consultó por sus finanzas. “Me imagino que será difícil para una persona como vos, con poca conducta con el dinero, estar de viaje todo el tiempo...”, exclamó Pergolini; a lo que Fede Bal reconoció: “No tenés idea. De esa plata del mes no vuelve nada. Muchas veces, y esto me da vergüenza, le pido plata a mi madre para pagar las tarjetas. Después se lo devuelvo y todo. A veces me da un pánico de una tarjeta que la veo y digo: ‘¡ya está, no puedo!’. Así que mi santa madre me da y al otro mes le pago“.

Federico Bal habló de su relación con su madre, Carmen Barbieri (Foto: eltrece)

A lo que la panelista y humorista Laila Roth acotó: “Siento que además tu madre no te debe poder decir que no a nada...”. Asintiendo entre risas, el intérprete dijo: “Es este rostro”. Sin poder dejarle pasar esta secuencia, con su característico humor ácido, Mario Pergolini le dijo: “Bueno, pero si es por el rostro vayan al psicólogo los dos porque tienen un problema. ¡Se aman!”.

“Bueno, pero mi mamá es mi noviecita...”, respondió Bal. Incrédulo con la respuesta, el conductor del ciclo exclamó: “No, bueno... Vos tenés que ir... Tengo mi esposa psicóloga o mi hijo psicólogo, podés ir a cualquiera de los dos”. Para molestar aún más a Pergolini, Fede siguió insistente: “Pero es mi noviecita. ¡Mía y de nadie más! ¿Está mal lo que estoy diciendo?“.

“¿Cuándo vez a Cristian Castro con su mamá te parece que es normal?“, le gritó el ex CQC, quien puso como ejemplo a otra de las relaciones madre e hijo más polémicas del espectáculo. Sin poder contener la risa, Bal exclamó: “Pero si es la mejor mujer del mundo esa mujer. Déjenme amarla y decirle que es mi noviecita. ¡Dejame sacarla del lugar de madre, tranquilo!“.

A sus 36 años, Federico Bal recibe ayuda económica de su madre (Foto: Instagram @balfederico)

Rápidamente, su reacción se volvió viral en redes sociales donde gran cantidad de personas entendieron el humor del artista, mientras que otras coincidieron como todo el panel de Otro día perdido que debía asistir a un experto en salud mental y relaciones parentales para mejorar su vínculo tanto con su madre como con sus futuras parejas.

“Raro. Y lo repitió. Y la mamá le paga las tarjetas si no llega. 36 años, pero de mente es un preadolescente. Deje de mirar porque Bal me da pena, no maduró”; “En serio que es inentendible que este enano tenga levante”; " No tengo muy claro por qué, pero a mí me cae bien Fede Bal" y “Esto no puede ser real”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en X.