22 de agosto de 2020 • 01:47

El homenaje de Flor Torrente a Gilda en el Cantando 2020 se apartó apenas un poco de la iconografía clásica de la cantante tropical, pero fue suficiente para que generara una catarata de comentarios en las redes sociales.

La actriz y modelo sabe perfectamente cómo jugar en el límite de la seducción, sin caer en una imagen vulgar, ni traicionar la construcción de una carrera en la que el aspecto es apenas el punto de partida de un trabajo interior mucho más interesante.

Por eso, en su recreación de "No me arrepiento de este amor" (celebrado por el jurado), Flor decidió mantener la tiara de flores tan característica de la cantante, pero acompañándola con un vestido amarillo con transparencias. A pesar de que es un color prohibido en los escenarios por, según se cree, ser portador de mala suerte, en esta oportunidad sucedió todo lo contrario.

Y si en el estudio se multiplicaron los elogios, lo mismo se generó en redes, donde se puso especial atención en el atuendo. "Me gusta mucho Flor Torrente @flortorrenteok, pone glamour a todo lo que hace, ese vestido amarillo con botas rojas y la diadema de Gilda, hermosoo!! cantó muy bien y su compañero acompañó al tono, para mí un 10!", "El vestido de Flor Torrente es una LOCURA de precioso. Encima toda ella está BELLAAAAA", "Me quiero poner el vestido de Flor Torrente para barrer la escalera de mi casa. Si vendo un riñón, me alcanzará?".

De esta manera, el encanto de la participante se vio potenciado por el vestido, lo que confluyó en una noche de elogios, tanto dentro como fuera del programa.