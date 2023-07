El Pollo Álvarez se despidió de Nosotros a la mañana: “Me emociona mucho todo esto”

escuchar

A lo largo de sus siete años en pantalla, Nosotros a la mañana tuvo varios conductores. Sin embargo, Joaquín “Pollo” Álvarez logró ponerle su impronta al ciclo; convirtiendo al matutino en una perfecta combinación entre actualidad y diversión. Después de cuatro años de estar al frente, el conductor se despidió del programa, ya que en unas semanas conducirá las tardes de eltrece junto a Leandro “Chino” Leunis.

“Así arranca el día... Mis compañeritos me están firmando la remera como en el cole”, dijo el conductor en sus redes mientras mostraba cómo algunos de sus panelistas dejaban su huella sobre una remera blanca y otros gritaban de fondo: “No te vayas, Pollito” en alusión a la famosa frase de El Chavo del ocho.

Es que el Pollo es tan querido que hasta algunos expanelistas como Sofía Zamolo se sumaron al ciclo para despedirlo en este último día: “Gracias por venir, lo valoro muchísimo”, le dijo Álvarez antes de poner al aire un video con los mejores momentos de su paso por el programa. “Gracias a la producción por este video”, expresó mientras cantaba y bailaba “Universo Paralelo”, el hit de Nahuel Penissi y La Konga que él convirtió en el himno del programa.

Cuando bajó la música, empezaron los agradecimientos y las lágrimas . “Le agradezco a mis compañeros que se emocionen porque yo los quiero mucho. Me emociona mucho todo esto. Hace cuatro años y monedas que estoy acá y pasaron un montón de cosas: me casé, lloré, reí, conocí a Messi, que para mí era un sueño”, señaló con la voz entrecortada. Luego llegó el turno de su esposa, Tefi Russo, a quién le dedicó unas palabras por bancarlo siempre en los buenos y en los malos momentos. Luego, el de la producción al mando del Chino y prometió volver a Kuarzo en algún momento. Tras destacar la buena onda del equipo técnico y recordar a su compañera de ruta en los inicios Sandra Borghi, Álvarez se encargó de saludar uno por uno a sus compañeros de panel.

El momento más emotivo fue cuando se acercó al Pampa Mónaco, el periodista de policiales encargado de las noticias más duras del ciclo. “Gracias Pampa. Todos son parte pero para mí vos sos la mitad de este programa”, lanzó el conductor mientras su compañero lloraba a mares. Tras un sentido abrazo, el Pollo confesó: “No hay nada que me guste más que nos emocionemos en un programa de tele porque la tele es súper frívola. Hemos solucionado problemas, hemos encontrado chicos perdidos, nos hemos mandado cagadas también, pero siempre con buena leche”.

Tras contar cómo seguirá su agenda laboral (conducirá el magazine Poco correctos junto al Chino Leunis y un gran panel), Álvarez advirtió: “Yo voy a seguir en las tardes de eltrece pero ellos se quedan, primero viene el Negro Oro y después vuelve Doman”.

Por último, llegó el eterno agradecimiento al público, ese que día a día lo acompañó desde el otro lado de la pantalla. “Sin ustedes no existe programa de televisión, así que de corazón les agradezco. Agradezco que me hayan respetado, que hace cuatro años me estén bancando. Yo estoy feliz porque se viene un programa nuevo y porque este sigue, así que gracias de corazón”, lanzó. Y con la camiseta puesta hasta el final, agregó: “Este programa tiene buena leche, se lo discuto a cualquiera. Si hay que ponerle una ficha yo lo hago por este equipo porque acá hay buena onda”.

Oscar González Oro, el nuevo conductor

“Mañana viernes el Pollo me hace entrega de la banda y el bastón de Nosotros a la mañana”, anunció Oscar González Oro en sus historias de Instagram entusiasmado por volver a trabajar en la Argentina. Sin embargo, su estadía en el programa no se extenderá por mucho tiempo. Será hasta que Fabián Doman, el primer conductor del ciclo, regrese tras cumplir con algunos compromisos laborales asumidos.

Todavía del otro lado del Río de La Plata, González Oro agradeció la bienvenida y reveló: “Me gusta ser bienvenido. Estoy muy ansioso (...) Ya en un ratito salgo para Buenos Aires”. A medida que el Pollo le iba presentando al equipo que desde el lunes lo acompañará todas las mañanas, el periodista lanzó algunos comentarios picantes que hicieron reír a todo el piso. “Yo fui productor tuyo en la radio”, aclaró Pampa Mónaco mientras Oro bromeaba: “Sí, me acuerdo de él y también de por qué lo echamos”.

El reclamo vino por parte de Mariel Di Lenarda, quien se quejó al aire porque el nuevo conductor no la sigue en redes: “Negrito, seguís a todo el equipo menos a mí, necesito que me sigas”, lanzó a modo de ruego mientras el locutor radial se disculpaba por su olvido. “Va a ser un placer trabajar con él. Yo que soy una mina de radio, lo admiro muchísimo”, indicó la ganadora del Martín Fierro como mejor panelista.

“Yo quiero saber si podemos ir a tu casa en el verano (en referencia a su vivienda en Uruguay). Yo tengo la mitad de mi sangre charrúa”, contó Cinthia Fernández. Sin embargo, la respuesta del periodista la sorprendió al aire: “Sí, la casa es para todo el equipo. Lo único que vos vas a tener que dormir conmigo”, lanzó con tono pícaro.

Antes de despedirse y continuar con su ciclo radial, González Oro le deseó lo mejor al Pollo en esta nueva etapa: “Te quiero decir que vas a estar bien con el Chino, la mejor de las suertes para vos. Y este programa a partir del lunes se va a llamar ‘Esperando a Doman’. Espero que el lunes este el país viéndome”.

LA NACION