El rating de la TV: Gran Hermano y otro gran domingo con un número contundente

Segunda gala de eliminación en Gran Hermano, con un rating que una vez más, mostró el innegable entusiasmo del público frente a este reality. El popular ciclo conducido por Santiago del Moro, es uno de los grandes imbatibles en materia de encendido, y el cierre del fin de semana dejó nuevamente número de lo más auspiciosos.

La emisión de domingo de Gran Hermano, que comenzó poco después de las 22:15, tuvo un arranque muy sólido, con 16.7 puntos. Poco a poco, ese valor fue en aumento, pasando por 18.4, 20.1 y hasta llegar a un pico de 20.4.

Con un rating que llega a los veinte puntos, Gran Hermano y Telefe se ubican con comodidad como la opción más vista en canales de aire, superando por varios cuerpos a sus competidores del mismo día y horario.

La eliminación de Martina

Uno de los puntos fuertes de la velada, desde luego, fue la expulsión de Martina. “Esta noche va a ser larga. Me gustaría poderles transmitir lo que se vive acá adentro. Si acá se siente el clima de eliminación, imagínense lo que es en la casa durante las últimas horas”, expresó el conductor con respecto a los nervios del público y de los propios participantes, por saber quién quedaría afuera del reality. Y dicho eso, comenzó luego un clip en el que muchos de los participantes hacían sus predicciones con respecto al futuro de Los monitos, mientras que por su parte, los nominados también intentaban tomarse con humor la inevitable partida de uno de ellos.

Cerca de las 22:30 fue el horario elegido para que Del Moro entre en la casa, a través de la televisión que se encuentra ubicada en el living. “Hasta ayer estaba bien, y hoy me pegaron los nervios, me quiero quedar, todos nos queremos quedar, y sino seguiremos jugando afuera”, aseguró Martina. En su turno, Juan dijo: “Tengo ganas de quedarme, pero si me toca irme, vuelvo a mi vida real”, mientras que Nacho concluyó: “Siento que acá hay todavía un montón de cosas por hacer”.

De los tres nominados, Juan fue el que se mostró más enojado ante la posibilidad de la eliminación, y al respecto comentó: “No la pasé bien, y pude hablar con los chicos. La gente vio todo, y lo que me queda esperar es que saques ese sobre y no esté mi nombre. Y sino, ya es un logro haber estado acá, pero no me quedo con eso, quiero más. Hasta el último momento voy a tener fe, como lo hice siempre toda mi vida”.

A las 23:30, Del Moro volvió a comunicarse con la casa, y dijo: “La verdad es que no tengo ni idea qué pudo pasar con la votación”. Y luego de mucho suspenso, el conductor anunció: “Quien debe abandonar la casa es Martina. Tenés cinco minutos para despedirte, y venir al estudio”.

La detención del padre de Thiago

Gran Hermano 2022

Julio Ricardo Medina, de 54 años, fue detenido durante el domingo por autoridades de la Policía Bonaerense luego de haber sido denunciado por amenazas y lesiones en la Comisaría de la Mujer y de la Familia en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El hombre es padre de Thiago Medina, un participante del reality Gran Hermano.

Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, Medina fue detenido luego de que Camila Ayelén Deniz -su hijastra de 28 años- iniciara una denuncia en su contra. La causa quedó caratulada por lesiones y amenazas, después de que la joven diera detalles de un supuesto ataque del hombre contra sus otros dos hermanos: Brisa, de 19 años, y Lautaro, de 16 años.

En referencia a este episodio, Del Moro comunicó en un momento de la transmisión: “La producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente, estamos en contacto permanente con la familia, por este hecho espantoso”. Y el padre de Thiago estuvo muy presente, cuando poco después de la eliminación de Martina, el propio jugador exclamó: “Le mando saludos a mi papá, que cumplió años ayer”.

