Gran Hermano: de la eliminación de Martina al comentario de Santiago del Moro sobre el padre de Thiago

La noche se domingo se presentaba muy complicada para el grupo de Los monitos. Porque luego de la salida de Tom谩s Holder, los tres integrantes de ese grupo, Juan, Martina y Nacho, fueron quienes le siguieron en la placa de nominados. De ese modo, el equipo se achica y pierde su fuerza dentro de la casa.

Poco despu茅s de las 22:15, Santiago del Moro dio por iniciada la emisi贸n, que concluir铆a con un nuevo participante abandonando la casa, por voto del p煤blico. 鈥淓sta noche va a ser larga. Me gustar铆a poderles transmitir lo que se vive ac谩 adentro. Si ac谩 se siente el clima de eliminaci贸n, imag铆nense lo que es en la casa durante las 煤ltimas horas鈥, expres贸 el conductor con respecto a los nervios del p煤blico y de los propios participantes, por saber qui茅n quedar铆a afuera del reality. Y dicho eso, comenz贸 luego un clip en el que muchos de los participantes hac铆an sus predicciones con respecto al futuro de Los monitos, mientras que por su parte, los nominados tambi茅n intentaban tomarse con humor la inevitable partida de uno de ellos.

M谩s adelante, el conductor dio pie a la 铆ntima cena que compartieron Juan, Martina y Nacho, luego de ser nominados. 鈥淵o siento que jugamos mal, tengo bronca conmigo, siento que re fracas茅鈥, dijo Juan. Mientras que por su parte, Martina observ贸: 鈥淟o bueno es que se quede quien se quede, los grupos ya se est谩n dividiendo, y ese era nuestro objetivo鈥.

Cerca de las 22:30 fue el horario elegido para que Del Moro entre en la casa, a trav茅s de la televisi贸n que se encuentra ubicada en el living. 鈥淗asta ayer estaba bien, y hoy me pegaron los nervios, me quiero quedar, todos nos queremos quedar, y sino seguiremos jugando afuera鈥, asegur贸 Martina. En su turno, Juan dijo: 鈥淭engo ganas de quedarme, pero si me toca irme, vuelvo a mi vida real鈥, mientras que Nacho concluy贸: 鈥淪iento que ac谩 hay todav铆a un mont贸n de cosas por hacer鈥. De los tres nominados, Juan fue el que se mostr贸 m谩s enojado ante la posibilidad de la eliminaci贸n, y al respecto coment贸: 鈥淣o la pas茅 bien, y pude hablar con los chicos. La gente vio todo, y lo que me queda esperar es que saques ese sobre y no est茅 mi nombre. Y sino, ya es un logro haber estado ac谩, pero no me quedo con eso, quiero m谩s. Hasta el 煤ltimo momento voy a tener fe, como lo hice siempre toda mi vida鈥.

Con la intenci贸n de cambiar el tema, Santiago exclam贸: 鈥淢e encanta el amor, y la casa est谩 tambi茅n para eso, para amarse鈥. Ante esas palabras y entre risas, Juliana asegur贸: 鈥淣o hay que perder el tiempo, hay que disfrutar. Yo creo que hay mucho tab煤, ac谩 somos todos grandes, y yo creo que lo importante es disfrutar, jugar y no olvidarnos que somos personas. Yo por mi parte, joya鈥. A su lado, Maximiliano se re铆a de forma m谩s que c贸mplice.

En otro tramo del programa, se hizo foco en Nacho y sus idas y vueltas con Lucila y Martina. Desde la tribuna, su padre se anim贸 a arriesgar que conoci茅ndolo, le ve铆a m谩s qu铆mica con Martina. En la misma l铆nea, un clip mostr贸 a Maxi y a Juliana muy cercanos en la casa, y c贸mo en el sauna intentaron encontrar un punto ciego para estar juntos, escapando de las c谩maras. La tercera historia de amor, mostr贸 a Thiago y a Daniela tambi茅n muy cerca, pero sin un beso que selle la posibilidad de un romance.

Finalmente lleg贸 el momento del gran anuncio de la noche, y a las 23:20 Del Moro volvi贸 a comunicarse con la casa, y dijo: 鈥淟a verdad es que no tengo ni idea qu茅 pudo pasar con la votaci贸n鈥. Y luego de mucho suspenso, el conductor anunci贸: 鈥淨uien debe abandonar la casa es Martina. Ten茅s cinco minutos para despedirte, y venir al estudio鈥.

En sus 煤ltimos minutos en el reality, Martina salud贸 con mucha emoci贸n a Nacho y a Juan, para luego despedirse del resto de los participantes, de modo mucho m谩s fr铆o. Al momento de revelar los porcentajes, Del Moro dijo que en el total de las votaciones, Nacho sum贸 un tres por ciento, Juan un 39 por ciento y Martina un 57 por ciento.

La aclaraci贸n de Del Moro, con respecto a la situaci贸n de Thiago

Durante la tarde del domingo, Julio Ricardo Medina, de 54 a帽os, fue detenido por autoridades de la Polic铆a Bonaerense luego de haber sido denunciado por amenazas y lesiones en la Comisar铆a de la Mujer y de la Familia en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El hombre es padre de Thiago Medina, un participante del reality Gran Hermano.

En referencia a este episodio, Del Moro comunic贸 en un momento de la transmisi贸n: 鈥淟a producci贸n de todo el programa sigue el protocolo correspondiente, estamos en contacto permanente con la familia, por este hecho espantoso鈥. Y el padre de Thiago estuvo muy presente, cuando poco despu茅s de la eliminaci贸n de Martina, el propio jugador exclam贸: 鈥淟e mando saludos a mi pap谩, que cumpli贸 a帽os ayer鈥.

